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  • Ибрагимович: «Лига Европа стала Лигой чемпионов, когда я появился на поле»

Ибрагимович: «Лига Европа стала Лигой чемпионов, когда я появился на поле»

14 апреля 2017, 01:46
33

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился своими впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Андерлехта» (1:1). Напомним, что шведский форвард провел в этой встрече все 90 минут, но не сумел отметиться результативными действиями.

«Лига Европа стала Лигой чемпионов в тот момент, как я вышел на поле в матче этого турнира», – приводит слова Ибрагимовича Ladbrokes.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Ибрагимович забил пять голов и сделал три результативных паса в десяти матчах.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» – «Андерлехт» пройдет 20 апреля на стадионе «Олд Траффорд».

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Андерлехт Манчестер Юнайтед
Комментарии (33)
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Docentusa
1492144007
ПФФФ!!!! Лошара!!!
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СеняШахты
1492144129
Мнит о себе
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Superviser77
1492146023
Совершенно верно, о великий Ибра! )))
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Lexa_Lexa
1492147354
Куда там, без таких высказываний это был бы не Златан
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Flydis
1492150665
Пора бы уже привыкнуть и перестать удивляться. Это ж Златан...
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neveldomha
1492152425
Надо было на стадионе освещение отключить. Света от нимба Златановой башки вполне бы хватило.
Ответить
TERIA-76
1492153787
Самооценка у Златана завышена конечно)))
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GenghisKhan
1492164001
Красава Златан!))
Ответить
Тамхар
1492186799
Твое место вместе с Погба и всем МЮ (это прямо английский Зенит по эффективности траты денег) в ЛЕ меня, например, просто радует! А молоть можешь что угодно ... Жалко,что Ростов вас не надрал!
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ЖОРРО
1492635401
Златан в своём стиле))
Ответить
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