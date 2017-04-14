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    Ибрагимович: «Лига Европа стала Лигой чемпионов, когда я появился на поле»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился своими впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Андерлехта» (1:1). Напомним, что шведский форвард провел в этой встрече все 90 минут, но не сумел отметиться результативными действиями.

    «Лига Европа стала Лигой чемпионов в тот момент, как я вышел на поле в матче этого турнира», – приводит слова Ибрагимовича Ladbrokes.

    В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Ибрагимович забил пять голов и сделал три результативных паса в десяти матчах.

    Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» – «Андерлехт» пройдет 20 апреля на стадионе «Олд Траффорд».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2017 01:46
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 21 апреля 2017, 10:56

      Чучело ты и чмо! Сколько моментов вчера загубил! Если бы не Рэшфорд влетели бы вы бельгийцам по пенальти потому что ты бы свой пеналь промазал... Езжай в Китай, пока не поздно, задавака!

      0
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      Рейтинг: +10

      KostjaSh 20 апреля 2017, 21:27

      Игрок он, конечно, топ уровня, но восхваляет он себя больше, чем приносит пользы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 апреля 2017, 23:56

      Златан в своём стиле))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 14 апреля 2017, 19:19

      Твое место вместе с Погба и всем МЮ (это прямо английский Зенит по эффективности траты денег) в ЛЕ меня, например, просто радует! А молоть можешь что угодно ... Жалко,что Ростов вас не надрал!

      -2
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 14 апреля 2017, 13:00

      Красава Златан!))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 14 апреля 2017, 10:09

      Самооценка у Златана завышена конечно)))

      -1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 14 апреля 2017, 09:47

      Это говорит Златан 1-й... и последний... Больше такого футболиста не будет...

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 14 апреля 2017, 09:47

      Надо было на стадионе освещение отключить. Света от нимба Златановой башки вполне бы хватило.

      2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 14 апреля 2017, 09:40

      Да ладно:-),расмешил,просто Уровень МЮ это Лига Европы!!!

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 14 апреля 2017, 09:28

      никто и не спорит)

      0
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