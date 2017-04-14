Ибрагимович: «Лига Европа стала Лигой чемпионов, когда я появился на поле»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился своими впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Андерлехта» (1:1). Напомним, что шведский форвард провел в этой встрече все 90 минут, но не сумел отметиться результативными действиями.

«Лига Европа стала Лигой чемпионов в тот момент, как я вышел на поле в матче этого турнира», – приводит слова Ибрагимовича Ladbrokes.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Ибрагимович забил пять голов и сделал три результативных паса в десяти матчах.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» – «Андерлехт» пройдет 20 апреля на стадионе «Олд Траффорд».