Ибрагимович: «Лига Европа стала Лигой чемпионов, когда я появился на поле»

Чучело ты и чмо! Сколько моментов вчера загубил! Если бы не Рэшфорд влетели бы вы бельгийцам по пенальти потому что ты бы свой пеналь промазал... Езжай в Китай, пока не поздно, задавака!
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился своими впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Андерлехта» (1:1). Напомним, что шведский форвард провел в этой встрече все 90 минут, но не сумел отметиться результативными действиями.
«Лига Европа стала Лигой чемпионов в тот момент, как я вышел на поле в матче этого турнира», – приводит слова Ибрагимовича Ladbrokes.
В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Ибрагимович забил пять голов и сделал три результативных паса в десяти матчах.
Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» – «Андерлехт» пройдет 20 апреля на стадионе «Олд Траффорд».