Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Андерлехтом»

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Андерлехт» на своем поле вырвал ничью у «Манчестер Юнайтед». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Констант Ванден Сток», завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника манкунианцев Генриха Мхитаряна хозяева ответили забитым мячом хавбека Леандера Дендокера.

Ответный поединок между командами пройдет 20 апреля на стадионе «Олд Траффорд» в Англии.

Лига Европы, 1/4 финала. Первый матч

Андерлехт (Бельгия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мхитарян, 37; 1:1 – Дендокер, 86.

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