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    Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Андерлехтом»

    В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Андерлехт» на своем поле вырвал ничью у «Манчестер Юнайтед». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Констант Ванден Сток», завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника манкунианцев Генриха Мхитаряна хозяева ответили забитым мячом хавбека Леандера Дендокера.

    Ответный поединок между командами пройдет 20 апреля на стадионе «Олд Траффорд» в Англии.

    Лига Европы, 1/4 финала. Первый матч

    Андерлехт (Бельгия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мхитарян, 37; 1:1 – Дендокер, 86.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2017 23:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +571

      levon_man 14 апреля 2017, 07:42

      Молодцы дьяволы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 14 апреля 2017, 01:01

      Молодцы бельгийцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      kagorich 14 апреля 2017, 00:27

      МЮ по игре были явно сильнее, играли как и с Ростовым, добились положительного результата на чужом поле с наименьшим вложений сил, возможно игра с Челси на носу тому причина. У бельгийцев шансов нет.

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 апреля 2017, 00:12

      Сколько еще должен напороть фелаини чтобы маур не ставил его в основу????

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 14 апреля 2017, 00:11

      Хреново сыгали, думали обыграть Андерлехт "в пол ноги".

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 апреля 2017, 00:08

      Нормально!!!

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 14 апреля 2017, 00:05

      МОЛОДЦЫ, СТАВКА СЫГРАЛА

      0
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 14 апреля 2017, 00:04

      отскачили

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 апреля 2017, 00:02

      Брат Зенита...

      0
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