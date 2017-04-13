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    Калитвинцев: «Денисов работал так, что про него можно написать книгу и раздавать людям, которые не знают, что такое профессионализм»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился мнением об игре полузащитника Игоря Денисова, который на правах аренды выступает за «Локомотив». По словам специалиста, 32-летний россиянин является большим профессионалом.

    «Денисов прекрасно работал. Скажу больше: работал так, что можно написать книгу и раздавать людям, которые не знают, что такое профессионализм. Я многое видел в футболе, но Денисов своим отношением к делу действительно поразил. Рад, что удалось с ним поработать. Об остальном лучше спрашивать у руководства и самих футболистов», – сказал Калитвинцев.

    В нынешнем сезоне Денисов провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2017 21:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 14 апреля 2017, 15:11

      Хотелось бы увидеть Денисова в сборной,он в полне сможет играть на уровне до чампа мира!Но Черчес его не позовет из за своих каких то принципов или просто неприязни к Денисову!

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 14 апреля 2017, 05:00

      Ну к его работоспособности ни у кого не возникало претензий!!! Отличный игрок , в любом клубе показывает как надо играть!!! Держит планку!!! Считаю что в России сейчас всего два опорника к которым нет претензий это Денисов и Вернблум

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 апреля 2017, 21:59

      Он с ЛОКО полноценный контракт заключил

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 апреля 2017, 21:38

      Он всю жизнь такой.
      Везде-край...

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