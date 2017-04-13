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  • Калитвинцев: «Денисов работал так, что про него можно написать книгу и раздавать людям, которые не знают, что такое профессионализм»

Калитвинцев: «Денисов работал так, что про него можно написать книгу и раздавать людям, которые не знают, что такое профессионализм»

13 апреля 2017, 21:05
4

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился мнением об игре полузащитника Игоря Денисова, который на правах аренды выступает за «Локомотив». По словам специалиста, 32-летний россиянин является большим профессионалом.

«Денисов прекрасно работал. Скажу больше: работал так, что можно написать книгу и раздавать людям, которые не знают, что такое профессионализм. Я многое видел в футболе, но Денисов своим отношением к делу действительно поразил. Рад, что удалось с ним поработать. Об остальном лучше спрашивать у руководства и самих футболистов», – сказал Калитвинцев.

В нынешнем сезоне Денисов провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Денисов Игорь Калитвинцев Юрий
Комментарии (4)
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shinnik
1492108686
Он всю жизнь такой. Везде-край...
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XaXatyn
1492109972
Он с ЛОКО полноценный контракт заключил
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sergeyshubin
1492135230
Ну к его работоспособности ни у кого не возникало претензий!!! Отличный игрок , в любом клубе показывает как надо играть!!! Держит планку!!! Считаю что в России сейчас всего два опорника к которым нет претензий это Денисов и Вернблум
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Fedor4uk
1492171904
Хотелось бы увидеть Денисова в сборной,он в полне сможет играть на уровне до чампа мира!Но Черчес его не позовет из за своих каких то принципов или просто неприязни к Денисову!
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