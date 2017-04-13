Калитвинцев: «Денисов работал так, что про него можно написать книгу и раздавать людям, которые не знают, что такое профессионализм»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился мнением об игре полузащитника Игоря Денисова, который на правах аренды выступает за «Локомотив». По словам специалиста, 32-летний россиянин является большим профессионалом.

«Денисов прекрасно работал. Скажу больше: работал так, что можно написать книгу и раздавать людям, которые не знают, что такое профессионализм. Я многое видел в футболе, но Денисов своим отношением к делу действительно поразил. Рад, что удалось с ним поработать. Об остальном лучше спрашивать у руководства и самих футболистов», – сказал Калитвинцев.

В нынешнем сезоне Денисов провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.