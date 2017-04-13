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    Кришито: «Главная задача «Зенита» – сократить отставание от «Спартака»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито заявил, что петербургский клуб настроен только на победу в матче 23-го тура РФПЛ против «Спартака». Напомним, встреча пройдет 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Сейчас главная задача – сократить отставание от «Спартака». Нам всем – клубу, команде, болельщикам – нужна только победа в воскресной игре», – сказал Кришито.

    На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.04.2017 17:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 21:35

      Доменик похож на малыша, у которого отобрали конфетку.
      Бедолага.Надо было лучше готовиться.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 13 апреля 2017, 20:09

      хочется верить что в этой игре будет только футбол, а не косяки судей, наподобие матча первого круга.. просто хочется футбола, господа!

      1
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > Д Альбертини 13 апреля 2017, 22:43

      Ну не уверен что будет 100 ПРОЦЕНТОВ всё чисто,,,Всё таки пока у власти Питерская мафия,,,то судейство соотвествущеее

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 апреля 2017, 20:06

      Ну пусть в 30 туре отставание будет в 5 очков, у нас задача чемпионство )))

      1
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 13 апреля 2017, 18:12

      Если судьи не на чудят, победит сильнейший на данный момент.

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 13 апреля 2017, 17:47

      Ипать спартак.

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      Рейтинг: +320

      T 72 13 апреля 2017, 17:46

      Надо-то надо,а сможете ли?

      3
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