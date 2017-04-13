Кришито: «Главная задача «Зенита» – сократить отставание от «Спартака»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито заявил, что петербургский клуб настроен только на победу в матче 23-го тура РФПЛ против «Спартака». Напомним, встреча пройдет 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Сейчас главная задача – сократить отставание от «Спартака». Нам всем – клубу, команде, болельщикам – нужна только победа в воскресной игре», – сказал Кришито.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.