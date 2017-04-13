Канищев посоветовал Луческу не поднимать вопросы о необъективном судействе

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев уверен, что главному тренеру клуба из Санкт-Петербурга Мирчи Луческу лучше не поднимать вопросы, связанные с судейством. Он отметил, что причины неудачных игр стоит искать в другой области.

«Похоже, что у Луческу немного сдают нервы, отсюда и эмоции. Тренер не может во всем винить своих футболистов, хотя уверен, что к ним у него огромные претензии. Вот он и ищет причины неудач якобы в необъективном по отношению к «Зениту» судействе. Однако лучше бы Мирча об этом не говорил.

Такого доброжелательного отношения арбитров к сине-бело-голубым за последние годы ни один клуб Премьер-лиги на себе не испытывал. Сколько раз они за уши вытаскивали зенитовцев даже в матчах с командами более низкого уровня! Поэтому все претензии по поводу судейства со стороны тренера «Зенита» выглядят смешно и некрасиво», – считает Канищев.

Напомним, что матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля, в 20:00 по московскому времени. «Спартак» лидирует в чемпионате, «Зенит» отстает от москвичей на восемь очков.