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    Канищев посоветовал Луческу не поднимать вопросы о необъективном судействе

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев уверен, что главному тренеру клуба из Санкт-Петербурга Мирчи Луческу лучше не поднимать вопросы, связанные с судейством. Он отметил, что причины неудачных игр стоит искать в другой области.

    «Похоже, что у Луческу немного сдают нервы, отсюда и эмоции. Тренер не может во всем винить своих футболистов, хотя уверен, что к ним у него огромные претензии. Вот он и ищет причины неудач якобы в необъективном по отношению к «Зениту» судействе. Однако лучше бы Мирча об этом не говорил.

    Такого доброжелательного отношения арбитров к сине-бело-голубым за последние годы ни один клуб Премьер-лиги на себе не испытывал. Сколько раз они за уши вытаскивали зенитовцев даже в матчах с командами более низкого уровня! Поэтому все претензии по поводу судейства со стороны тренера «Зенита» выглядят смешно и некрасиво», – считает Канищев.

    Напомним, что матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля, в 20:00 по московскому времени. «Спартак» лидирует в чемпионате, «Зенит» отстает от москвичей на восемь очков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    13.04.2017 10:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 13 апреля 2017, 13:28

      Хоть один из бывших игроков зенита, признал что судьи в последнее время и так неплохо благоволят команде с берегов Невы. Очень неожиданное заявление господина Канищева, но зато верное. С ним очень сложно не согласиться.

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      Рейтинг: +169

      Cuervo 13 апреля 2017, 12:45

      в се равно Луческу не вытерпит и наговорит на судей

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      Рейтинг: +8018

      nik55 13 апреля 2017, 12:40

      выдал так выдал-----это должны знать все кто болеет за Зенит

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2017, 12:28

      Красиво сказал,объективно.

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 13 апреля 2017, 11:52

      Мужик,,честно и в точку

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      Рейтинг: +581

      Чеба 13 апреля 2017, 11:46

      Плохо, что он сам этого не понимает...

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      Рейтинг: +14

      Pеluan 13 апреля 2017, 11:32

      Канищев.. молодец..

      1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 13 апреля 2017, 11:21

      Вот это нежданчик )))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 11:02

      Давно говорю, что так как Зенит, не один клуб в премьер лиге не судят.Для судей есть Зенит и все остальные.

      -1
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      Рейтинг: +145

      Danjer 13 апреля 2017, 11:01

      Вот это полностью объективное мнение,как для одних,так и для других!)

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