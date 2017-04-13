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  • Канищев посоветовал Луческу не поднимать вопросы о необъективном судействе

Канищев посоветовал Луческу не поднимать вопросы о необъективном судействе

13 апреля 2017, 10:30
10

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев уверен, что главному тренеру клуба из Санкт-Петербурга Мирчи Луческу лучше не поднимать вопросы, связанные с судейством. Он отметил, что причины неудачных игр стоит искать в другой области.

«Похоже, что у Луческу немного сдают нервы, отсюда и эмоции. Тренер не может во всем винить своих футболистов, хотя уверен, что к ним у него огромные претензии. Вот он и ищет причины неудач якобы в необъективном по отношению к «Зениту» судействе. Однако лучше бы Мирча об этом не говорил.

Такого доброжелательного отношения арбитров к сине-бело-голубым за последние годы ни один клуб Премьер-лиги на себе не испытывал. Сколько раз они за уши вытаскивали зенитовцев даже в матчах с командами более низкого уровня! Поэтому все претензии по поводу судейства со стороны тренера «Зенита» выглядят смешно и некрасиво», – считает Канищев.

Напомним, что матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля, в 20:00 по московскому времени. «Спартак» лидирует в чемпионате, «Зенит» отстает от москвичей на восемь очков.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Канищев Александр Луческу Мирча
Комментарии (10)
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Danjer
1492070519
Вот это полностью объективное мнение,как для одних,так и для других!)
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Мары
1492070532
Давно говорю, что так как Зенит, не один клуб в премьер лиге не судят.Для судей есть Зенит и все остальные.
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OldenVad
1492071718
Вот это нежданчик )))
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Pеluan
1492072327
Канищев.. молодец..
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Чеба
1492073167
Плохо, что он сам этого не понимает...
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slavа0508
1492073577
Мужик,,честно и в точку
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Диктор
1492075714
Красиво сказал,объективно.
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nik55
1492076407
выдал так выдал-----это должны знать все кто болеет за Зенит
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Cuervo
1492076724
в се равно Луческу не вытерпит и наговорит на судей
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Д Альбертини
1492079281
Хоть один из бывших игроков зенита, признал что судьи в последнее время и так неплохо благоволят команде с берегов Невы. Очень неожиданное заявление господина Канищева, но зато верное. С ним очень сложно не согласиться.
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