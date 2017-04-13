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    Арбитр Егоров сбросил за месяц 15 килограммов веса

    Известный российский арбитр Александр Егоров поддерживает физическую форму с чемпионом мира по бодибилдингу и тренеру по фитнесу Сергем Таратыновым. Он рассказал, как судье удалось сбросить за месяц 15 килограммов.

    – У него было где-то 98 килограммов. И в итоге мы довели вес до 83. Потом немного поменяли диету, чтобы человек не лишался каких-то вкусностей. Где-то мог и картошечки поесть и макароны.

    – То есть он сбросил 15 килограммов за три недели?

    – Почти за четыре недели. Мы продолжаем с ним работать, у него уходят жировые объемы в области живота. Немного Саша набрал вес, так как он подкачал плечевой пояс, тело обросло мышцами. Он даже признается, что у него появилась какая-то легкость, воздушность.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2017 07:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 апреля 2017, 11:28

      Недоедает, ппрям как гаишник в нашей Раше...

      1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 13 апреля 2017, 11:28

      Меня бы научил...

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 13 апреля 2017, 10:29

      Наверно курить начал.

      0
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк > Боцман59rus 13 апреля 2017, 11:23

      Да нет,в туалет сходил.

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 13 апреля 2017, 10:05

      Осталось набрать немного порядочности.

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 09:21

      После матча Спам-Зенит еще 15 сбросит. Кстати, сколько весит его голова?

      1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > paracetamol 13 апреля 2017, 10:01

      Голова в среднем 6 килограмм вроде )

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > altezzik 13 апреля 2017, 10:25

      Думаю больше. В случае проигрыша спартака одну снимут, не две.

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 13 апреля 2017, 09:19

      теперь будет летать над полем и срать на головы футболистам как птичка

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 апреля 2017, 09:03

      Это же сколько он получает, что такие тренировки себе устраивает

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > bset 13 апреля 2017, 09:23

      примерно 100-120к за игру...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 апреля 2017, 08:35

      Бабки из карманов вынул и сразу похудел.

      0
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 13 апреля 2017, 08:27

      Главное не косячил в матче года. Мы за честный футбол

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 апреля 2017, 08:15

      Не тухлый ритм... Это заслуживает уважения

      3
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