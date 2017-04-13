Арбитр Егоров сбросил за месяц 15 килограммов веса

Известный российский арбитр Александр Егоров поддерживает физическую форму с чемпионом мира по бодибилдингу и тренеру по фитнесу Сергем Таратыновым. Он рассказал, как судье удалось сбросить за месяц 15 килограммов.

– У него было где-то 98 килограммов. И в итоге мы довели вес до 83. Потом немного поменяли диету, чтобы человек не лишался каких-то вкусностей. Где-то мог и картошечки поесть и макароны.

– То есть он сбросил 15 килограммов за три недели?

– Почти за четыре недели. Мы продолжаем с ним работать, у него уходят жировые объемы в области живота. Немного Саша набрал вес, так как он подкачал плечевой пояс, тело обросло мышцами. Он даже признается, что у него появилась какая-то легкость, воздушность.