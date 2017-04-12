Будогосский привык критике в свой адрес

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский уверен, что российские арбитры являются настоящими профессионалами, которые нуждаются в поддержке, а не в критике. Он назвал подобные высказывания необоснованными.

«Я привык к тому, что меня постоянно критикуют. Но хочу сказать, что мы сегодня имеем в обойме замечательную команду специалистов и профессионалов, которая может решать очень большие задачи. Почему мы должны в своем государстве и хозяйстве растаптывать людей, которые являются профессионалами? Мы, наоборот, должны говорить, что у нас есть замечательные судьи. Я далек от эйфории, что все хорошо, но у нас есть определенная хорошая динамика. В любом случае не надо останавливаться на достигнутом, это еще не идеал.

Очень важно прекратить разнузданную и необоснованную критику судей. Они люди, стараются хорошо работать. Уверяю вас, судья, когда допускает ошибку, прекрасно понимает это и переживает. Надо всем успокоиться и дать спокойно работать судьям, потому что это команда, от которой сегодня во многом зависит объективность расположения наших футбольных клубов в итоговой таблице», – рассказал Будогосский в программе «Свисток».

Напомним, ранее руководитель департамента извинился перед «Крыльями Советов» за судейство Мешкова, который ошибочно назначил пенальти вместо штрафного удара.