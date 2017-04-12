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    Будогосский привык критике в свой адрес

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский уверен, что российские арбитры являются настоящими профессионалами, которые нуждаются в поддержке, а не в критике. Он назвал подобные высказывания необоснованными.

    «Я привык к тому, что меня постоянно критикуют. Но хочу сказать, что мы сегодня имеем в обойме замечательную команду специалистов и профессионалов, которая может решать очень большие задачи. Почему мы должны в своем государстве и хозяйстве растаптывать людей, которые являются профессионалами? Мы, наоборот, должны говорить, что у нас есть замечательные судьи. Я далек от эйфории, что все хорошо, но у нас есть определенная хорошая динамика. В любом случае не надо останавливаться на достигнутом, это еще не идеал.

    Очень важно прекратить разнузданную и необоснованную критику судей. Они люди, стараются хорошо работать. Уверяю вас, судья, когда допускает ошибку, прекрасно понимает это и переживает. Надо всем успокоиться и дать спокойно работать судьям, потому что это команда, от которой сегодня во многом зависит объективность расположения наших футбольных клубов в итоговой таблице», – рассказал Будогосский в программе «Свисток».

    Напомним, ранее руководитель департамента извинился перед «Крыльями Советов» за судейство Мешкова, который ошибочно назначил пенальти вместо штрафного удара.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 09:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 апреля 2017, 13:25

      это не привычка -это хамство

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    • ...
      Рейтинг: +134

      vinsent 12 апреля 2017, 11:06

      привычка это хуже равнодушия.... нам с тобой Калогрудский не по пути

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