Кулаков и Лунгу сыграют в атаке «Урала», Дуриш – на острие у «Оренбурга»

Стали известны стартовые составы на встречу 22-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Оренбургом».

«Урал»: Заболотный, Меркулов, Балажиц, Фидлер, Димитров, Новиков, Манучарян, Ильин, Коробов, Кулаков, Лунгу.

«Оренбург»: Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Сиваков, Благо, Парняков, Попович, Григорьев, Дуриш.

Матч состоится в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена – Уралмаш» и начнется в 17:30 по московскому времени.

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