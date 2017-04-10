КДК сообщил, что «Зенит» не нарушал правило лимита на легионеров в матче с «Анжи»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» не нарушал правило лимита на легионеров во встрече 22-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:1).

Напомним, что на 50-й минуте матча с поля был удален защитник петербуржцев Николас Ломбертс, после чего в составе сине-бело-голубых стало пять иностранцев и пять россиян. Позже на 85-й минуте защитник Ибрагим Цаллагов был заменен на хавбека Роберта Мака. Таким образом поединок петербуржцы доигрывали, имея на поле шестерых легионеров и четверых футболистов с российским паспортом.

«Есть пункт 5.10 регламента чемпионата России, который гласит, что в составе команды на поле одновременно могут находиться не более шести легионеров. Когда удалили Ломбертса, на поле осталось пять легионеров «Зенита». Потом поменяли Цаллагова на Мака, и на поле стало шесть легионеров. Правила не были нарушены», – сказал Григорьянц.