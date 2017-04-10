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    КДК сообщил, что «Зенит» не нарушал правило лимита на легионеров в матче с «Анжи»

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» не нарушал правило лимита на легионеров во встрече 22-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:1).

    Напомним, что на 50-й минуте матча с поля был удален защитник петербуржцев Николас Ломбертс, после чего в составе сине-бело-голубых стало пять иностранцев и пять россиян. Позже на 85-й минуте защитник Ибрагим Цаллагов был заменен на хавбека Роберта Мака. Таким образом поединок петербуржцы доигрывали, имея на поле шестерых легионеров и четверых футболистов с российским паспортом.

    «Есть пункт 5.10 регламента чемпионата России, который гласит, что в составе команды на поле одновременно могут находиться не более шести легионеров. Когда удалили Ломбертса, на поле осталось пять легионеров «Зенита». Потом поменяли Цаллагова на Мака, и на поле стало шесть легионеров. Правила не были нарушены», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2017 16:29
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +43

      andreus20 10 апреля 2017, 19:16

      Я то думал, это среди интернет-пользователей вопрос этот ходил, но тут понятно - не правила и регламент знают. Но вот чтобы в футбольной среде этот вопрос вообще был затронут... Мда.. Профессионалы, нет слов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 10 апреля 2017, 17:25

      А что разве были вопросы?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > порт 10 апреля 2017, 20:27

      Ну а как же.
      Ответ был от товарища Мудко. Ударим нашим бездорожьем по атвобанам Германии !

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 10 апреля 2017, 17:25

      Надо чаще легионеров у Зенита удалять, глядишь, и подберут нужного по ходу матча. А то ведь на поражение шли.

      1
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 10 апреля 2017, 16:55

      Блин уж не знают как у Зенита очки стырить

      2
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      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > FCZenit1990 10 апреля 2017, 17:31

      Да и тырить не надо. зенит их сам теряет запросто )))

      10
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 апреля 2017, 16:52

      А мы дураки думали, что лимит ввели что бы помочь российским игрокам, а оказалась, что бы сдержать легов! Вот оно че Михалыч! )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +6010

      GoldPlayFIFARus9 > ufos73 11 апреля 2017, 03:56

      Нет,в данном случае трактовать правило вместо "не больше 6 легионеров" на "как минимум 5 россиян" это глупо,ибо в случае удаления россиянина, останется лишь 4 игрока,а это уже получается нарушение регламента и тех. поражение. А всякие дополнения в правилах типа моментальной замены легионера, будут доводить это до абсурда. Ибо команда может его заменять и до конца оставшегося матча т.к. им это не выгодно.А выпускать игрока перманентно без разминки, это возможность получить травму.Пойдёт ли на такое хоть одна футбольная федерация? Думаю вряд ли.Так что в данном случае вопросов к правилу нет.
      Другое дело что сам лимит в нынешнем формате это сам по себе абсурд,но трактовка всё таки верна

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > GoldPlayFIFARus9 11 апреля 2017, 10:47

      Это называется лазейка, что бы нарушать закон, по закону )))
      Достаточно было еще одно предложение написать, что делать в таких ситуациях, но как всегда, ни хера не продумано ни чего

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