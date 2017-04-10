«Гранада» объявила о назначении Тони Адамса на пост главного тренера

«Гранада» объявила о назначении на пост главного тренера бывшего защитника «Арсенала» Тони Адамса. У руля команды англичанин сменил Лукаса Алькараса. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона.

После 31-го тура «Гранада» располагается на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице Примеры.

Напомним, Адамс в бытность игроком четырежды завоевывал чемпионство Англии в составе «канониров». В качестве тренера специалист работал в «Уиком Уондерерс», «Портсмуте» и азербайджанской «Габале».