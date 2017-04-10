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    «Гранада» объявила о назначении Тони Адамса на пост главного тренера

    «Гранада» объявила о назначении на пост главного тренера бывшего защитника «Арсенала» Тони Адамса. У руля команды англичанин сменил Лукаса Алькараса. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона.

    После 31-го тура «Гранада» располагается на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице Примеры.

    Напомним, Адамс в бытность игроком четырежды завоевывал чемпионство Англии в составе «канониров». В качестве тренера специалист работал в «Уиком Уондерерс», «Портсмуте» и азербайджанской «Габале».

    Источник: ФК «Гранада»

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    10.04.2017 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 10 апреля 2017, 21:15

      Им за выживание бороться, а теперь они все сопьются!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 10 апреля 2017, 19:23

      Бред какой-то. Как будто на сто лет назад вернулись. Англичане учат играть испанцев в ногомяч.

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