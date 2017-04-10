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  • Симонян – о «Спартаке»: «Команда, которая стремится к чемпионству, не должна так играть»

Симонян – о «Спартаке»: «Команда, которая стремится к чемпионству, не должна так играть»

10 апреля 2017, 13:23
9

Первый вице-президент РФС и бывший игрок «Спартака» Никита Симонян поделился мнением о матче 22-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Уфой» (3:1). Один из руководителей отечественного футбола считает, что подопечным Массимо Карреры все еще не хватает солидности и прочности.

«Важная победа, и тур в целом оказался благоприятным для спартаковцев, потому что потеряли очки «Зенит» и ЦСКА. Но, знаете, не в порядке критики, но, тем не менее – то преимущество, которое добывает команда, она достаточно быстро растрачивает. Мне вице-президент клуба Наиль Измайлов говорит про радость в раздевалке (прим. – после игры с «Оренбургом»), а я говорю: «Чего вы радуетесь? Слава богу, что так произошло. Вы растеряли свое преимущество в считанные минуты».

То же самое и вчера: забей пенальти – могла бы быть ничья, а там непонятно, как бы все повернулось. Команда, которая стремится к чемпионству, не должна так играть. Должна быть солидность и прочность в игре команды, их пока не хватает. Солидность берется с опытом, а еще есть конкретное выражение – игровая дисциплина, которой команда должна придерживаться на протяжении всего времени матча», – сказал Симонян.

Напомним, в матче 21-го тура «Спартак» в родных стенах одолел «Оренбург» (3:2). На данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 51 очко и опережая ЦСКА с «Зенитом» на восемь баллов.

В 23-м туре спартаковцы примут сине-бело-голубых, а армейцы – «Ростов».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
Комментарии (9)
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Andrew01
1491821481
Что ему опять не нравится???? Раньше при Оленичеве говорил, игра забывается - результат остается, а сейчас ему и игру подавай прям как у Барселоны. Достали эти все звезды прошлого (конечно уважаю их как людей и игроков), но не пора бы вам со своим маразмом уже сидеть и только во дворах на лавочках говорить о современном футболе, а не лезть в СМИ.
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subbotaspartak
1491822414
Запас прочности повысить - это хорошо. Всех сотрём в порошок.
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slavа0508
1491822612
Да нет всё нормально,парни играют как могут,,,в равнодушие упрекнуть и не кого,,,,все бъются,,,,а то что не обыгрывают в одну калитку,так и срперники против Спартака выходят как на последний бой,,,,или Зенит их стимулирует либо Спартак сам по себе хороший раздрожитель для всех
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BoltCX
1491824139
Кого бы в пример из рфпл подать?
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Excluz1ve
1491825054
опасно всегда играют
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agrmark
1491826376
Да, это действительно так, но нужно еще время, чтобы приобрести солидность.
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Д Альбертини
1491832911
С Никитой Павловичем трудно не согласиться, Но.. всему свое время. Просто так, с ничего, нельзя начать играть солидно. Нужно время, тренировки, игры, опыт с этого и набирается. Всему свое время!
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Мары
1491839753
А если ещё вспомнить как был назначен этот пенальти, то ......Бла-бла-бла. Хотя соглашусь с Симоняном.Удерживать преимущество так, как делает Спартак, нельзя.Хороший клуб за такое может и наказать.
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Алекс Таранов
1491840006
Ребята норм играет Томь, 2 удара в створ Рубина, 2 гола...)))а вы говорите время,тренировки, опыт...)))
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