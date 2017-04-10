Симонян – о «Спартаке»: «Команда, которая стремится к чемпионству, не должна так играть»

Первый вице-президент РФС и бывший игрок «Спартака» Никита Симонян поделился мнением о матче 22-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Уфой» (3:1). Один из руководителей отечественного футбола считает, что подопечным Массимо Карреры все еще не хватает солидности и прочности.

«Важная победа, и тур в целом оказался благоприятным для спартаковцев, потому что потеряли очки «Зенит» и ЦСКА. Но, знаете, не в порядке критики, но, тем не менее – то преимущество, которое добывает команда, она достаточно быстро растрачивает. Мне вице-президент клуба Наиль Измайлов говорит про радость в раздевалке (прим. – после игры с «Оренбургом»), а я говорю: «Чего вы радуетесь? Слава богу, что так произошло. Вы растеряли свое преимущество в считанные минуты».

То же самое и вчера: забей пенальти – могла бы быть ничья, а там непонятно, как бы все повернулось. Команда, которая стремится к чемпионству, не должна так играть. Должна быть солидность и прочность в игре команды, их пока не хватает. Солидность берется с опытом, а еще есть конкретное выражение – игровая дисциплина, которой команда должна придерживаться на протяжении всего времени матча», – сказал Симонян.

Напомним, в матче 21-го тура «Спартак» в родных стенах одолел «Оренбург» (3:2). На данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 51 очко и опережая ЦСКА с «Зенитом» на восемь баллов.

В 23-м туре спартаковцы примут сине-бело-голубых, а армейцы – «Ростов».