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    Симонян – о «Спартаке»: «Команда, которая стремится к чемпионству, не должна так играть»

    Первый вице-президент РФС и бывший игрок «Спартака» Никита Симонян поделился мнением о матче 22-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Уфой» (3:1). Один из руководителей отечественного футбола считает, что подопечным Массимо Карреры все еще не хватает солидности и прочности.

    «Важная победа, и тур в целом оказался благоприятным для спартаковцев, потому что потеряли очки «Зенит» и ЦСКА. Но, знаете, не в порядке критики, но, тем не менее – то преимущество, которое добывает команда, она достаточно быстро растрачивает. Мне вице-президент клуба Наиль Измайлов говорит про радость в раздевалке (прим. – после игры с «Оренбургом»), а я говорю: «Чего вы радуетесь? Слава богу, что так произошло. Вы растеряли свое преимущество в считанные минуты».

    То же самое и вчера: забей пенальти – могла бы быть ничья, а там непонятно, как бы все повернулось. Команда, которая стремится к чемпионству, не должна так играть. Должна быть солидность и прочность в игре команды, их пока не хватает. Солидность берется с опытом, а еще есть конкретное выражение – игровая дисциплина, которой команда должна придерживаться на протяжении всего времени матча», – сказал Симонян.

    Напомним, в матче 21-го тура «Спартак» в родных стенах одолел «Оренбург» (3:2). На данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 51 очко и опережая ЦСКА с «Зенитом» на восемь баллов.

    В 23-м туре спартаковцы примут сине-бело-голубых, а армейцы – «Ростов».

    Источник: ТАСС

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    10.04.2017 13:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 10 апреля 2017, 19:00

      Ребята норм играет Томь, 2 удара в створ Рубина, 2 гола...)))а вы говорите время,тренировки, опыт...)))

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2017, 18:55

      А если ещё вспомнить как был назначен этот пенальти, то ......Бла-бла-бла.
      Хотя соглашусь с Симоняном.Удерживать преимущество так, как делает Спартак, нельзя.Хороший клуб за такое может и наказать.

      -1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 10 апреля 2017, 17:01

      С Никитой Павловичем трудно не согласиться, Но.. всему свое время. Просто так, с ничего, нельзя начать играть солидно. Нужно время, тренировки, игры, опыт с этого и набирается. Всему свое время!

      4
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      Рейтинг: +173

      agrmark 10 апреля 2017, 15:12

      Да, это действительно так, но нужно еще время, чтобы приобрести солидность.

      3
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 10 апреля 2017, 14:50

      опасно всегда играют

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 10 апреля 2017, 14:37

      да норм играют

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 10 апреля 2017, 14:35

      Кого бы в пример из рфпл подать?

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 10 апреля 2017, 14:10

      Да нет всё нормально,парни играют как могут,,,в равнодушие упрекнуть и не кого,,,,все бъются,,,,а то что не обыгрывают в одну калитку,так и срперники против Спартака выходят как на последний бой,,,,или Зенит их стимулирует либо Спартак сам по себе хороший раздрожитель для всех

      4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 апреля 2017, 14:06

      Запас прочности повысить - это хорошо.
      Всех сотрём в порошок.

      2
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 10 апреля 2017, 13:51

      Что ему опять не нравится???? Раньше при Оленичеве говорил, игра забывается - результат остается, а сейчас ему и игру подавай прям как у Барселоны. Достали эти все звезды прошлого (конечно уважаю их как людей и игроков), но не пора бы вам со своим маразмом уже сидеть и только во дворах на лавочках говорить о современном футболе, а не лезть в СМИ.

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