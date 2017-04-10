Кверквелия хочет остаться в «Локомотиве» из-за Семина

Заголовок смысл искажает! Можно подумать, что он хочет остаться в Локомотиве из-за Семина! а в тексте ничего подобного и близко нет!
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия отметил закрытый футбол в матче против «Ростова», который закончился со счетом 0:0. Футболист также поблагодарил Юрия Семина за доверие.
– Обе команды играли в закрытый футбол. Практически не было моментов. Ростовчане хорошо обороняются, отсюда и результат. «Локомотив» и «Ростов» заслужили по одному очку. Мы предполагали, что соперник закроется. Рассчитывали на фланговые подачи.
– Тяжело было играть третий матч за неделю?
– Врачи и тренеры сделали все, чтобы мы восстановились. Два дня перед матчем жили на базе.
– Семин сказал, что грузины приносят «Локомотиву» удачу.
– Я благодарен Семину. Если бы не он, сейчас бы сидел дома и смотрел футбол по телевизору. Хочу остаться в «Локомотиве». Сделаю все, чтобы оправдать доверие.