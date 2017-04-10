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    Кверквелия хочет остаться в «Локомотиве» из-за Семина

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия отметил закрытый футбол в матче против «Ростова», который закончился со счетом 0:0. Футболист также поблагодарил Юрия Семина за доверие.

    – Обе команды играли в закрытый футбол. Практически не было моментов. Ростовчане хорошо обороняются, отсюда и результат. «Локомотив» и «Ростов» заслужили по одному очку. Мы предполагали, что соперник закроется. Рассчитывали на фланговые подачи.

    – Тяжело было играть третий матч за неделю?

    – Врачи и тренеры сделали все, чтобы мы восстановились. Два дня перед матчем жили на базе.

    – Семин сказал, что грузины приносят «Локомотиву» удачу.

    – Я благодарен Семину. Если бы не он, сейчас бы сидел дома и смотрел футбол по телевизору. Хочу остаться в «Локомотиве». Сделаю все, чтобы оправдать доверие.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    10.04.2017 06:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 10 апреля 2017, 08:37

      Заголовок смысл искажает! Можно подумать, что он хочет остаться в Локомотиве из-за Семина! а в тексте ничего подобного и близко нет!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 апреля 2017, 06:55

      И это неудивительно, ведь ШПалыч самый надёжный тракторист в этом локомотивном депо! А если ещё и вместо дизельки заправлять Хванчкару, тогда можно и на Берлин!

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