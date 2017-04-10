Кверквелия хочет остаться в «Локомотиве» из-за Семина

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия отметил закрытый футбол в матче против «Ростова», который закончился со счетом 0:0. Футболист также поблагодарил Юрия Семина за доверие.

– Обе команды играли в закрытый футбол. Практически не было моментов. Ростовчане хорошо обороняются, отсюда и результат. «Локомотив» и «Ростов» заслужили по одному очку. Мы предполагали, что соперник закроется. Рассчитывали на фланговые подачи.

– Тяжело было играть третий матч за неделю?

– Врачи и тренеры сделали все, чтобы мы восстановились. Два дня перед матчем жили на базе.

– Семин сказал, что грузины приносят «Локомотиву» удачу.

– Я благодарен Семину. Если бы не он, сейчас бы сидел дома и смотрел футбол по телевизору. Хочу остаться в «Локомотиве». Сделаю все, чтобы оправдать доверие.