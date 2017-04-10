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«Ростов» в матче с «Локомотивом» повторил рекорд 1999 года

10 апреля 2017, 01:10
3

В матче 22-го тура чемпионата России «Ростов» на выезде разошелся миром с «Локомотивом» (0:0). Эта нулевая ничья стала для подопечных Ивана Данильянца четвертой подряд в играх РФПЛ. Ранее ростовчане делили очки без голов с «Тереком», «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Лишь однажды за 25-летнюю историю турнира один из клубов проводил четыре подряд безголевых матча за сезон. В 1999 году таким образом отметилось московское «Торпедо», последовательно сыгравшее 0:0 с «Шинником», «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (3)
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Sanches 1204
1491798295
У Торпедо посильнее соперники были
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овертайм
1491809037
в фнл этим похвастать может торпедо армавир под руководствомкарпина)
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VeniaminS
1491809962
Играли неплохо!!!
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