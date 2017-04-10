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    «Ростов» в матче с «Локомотивом» повторил рекорд 1999 года

    В матче 22-го тура чемпионата России «Ростов» на выезде разошелся миром с «Локомотивом» (0:0). Эта нулевая ничья стала для подопечных Ивана Данильянца четвертой подряд в играх РФПЛ. Ранее ростовчане делили очки без голов с «Тереком», «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

    Лишь однажды за 25-летнюю историю турнира один из клубов проводил четыре подряд безголевых матча за сезон. В 1999 году таким образом отметилось московское «Торпедо», последовательно сыгравшее 0:0 с «Шинником», «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2017 01:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 10 апреля 2017, 10:39

      Играли неплохо!!!

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 10 апреля 2017, 10:23

      в фнл этим похвастать может торпедо армавир под руководствомкарпина)

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 10 апреля 2017, 07:24

      У Торпедо посильнее соперники были

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