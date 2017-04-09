Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джикия: «Досмотрели матч «Краснодар» – ЦСКА и полетели в Москву. Видимо, пилот тоже хотел посмотреть эту игру»

Джикия: «Досмотрели матч «Краснодар» – ЦСКА и полетели в Москву. Видимо, пилот тоже хотел посмотреть эту игру»

9 апреля 2017, 22:45
7

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, дебютировавший в матче 22-го тура РФПЛ против«Уфы» (3:1), поделился эмоциями от победы, а также заявил, что красно-белые в каждом матче настроены на победу.

«Приехали с победой, что важно. Поздравляю всех, молодцы. Что касается травм, то об их серьезности будет известно завтра. Насколько неожиданным стал пенальти? Это должно было случиться. Чистый пенальти. Судья разобрался, мы забили. Знаем ли счет матча «Краснодар»ЦСКА? Да, мы смотрели матч. Досмотрели и полетели? Не знаю, специально это было или нет. Видимо, пилот тоже хотел увидеть игру, поэтому чуть-чуть задержался.

Восемь очков отрыва? «Спартаку» предстоит провести восемь важных матчей, поэтому очки и подобные вещи не считаем. В каждой игре будем нацелены на победу. Подсчеты будем подводить после 30-го тура», – сказал Джикия в эфире программы «После футбола».

«Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Краснодар ЦСКА Джикия Георгий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fancyfall
1491767507
насладились и своей игрой, и игрой преследователей) про подсчёт очков правильно сказал.
Ответить
filosof sparty
1491769063
Джикия в порядке это факт!
Ответить
Юрэс
1491770590
Ну всё - интригЕ ПИЗ. ...ЕЦ. ХУ. ...Е тут ПИЗ.....ТЬ - СПАРТАК - чемПИОН РОССИИ
Ответить
Freux
1491772237
После победы отдохнули
Ответить
KARAT777
1491773167
пилот крассава
Ответить
Мары
1491800454
Удивительно как хорошо парень вписался в общекомандную игру.Как будто на этом месте играл фиг знает сколько лет.Хотя это была игра против середнячка.Посмотрим, что будет с соперником посерьёзней. Удачи Георгию ! Удачи Спартаку !
Ответить
Главные новости
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
4
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
2
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Все новости
Все новости
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
8
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
1
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
4
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
5
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+