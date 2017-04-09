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    Джикия: «Досмотрели матч «Краснодар» – ЦСКА и полетели в Москву. Видимо, пилот тоже хотел посмотреть эту игру»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия, дебютировавший в матче 22-го тура РФПЛ против«Уфы» (3:1), поделился эмоциями от победы, а также заявил, что красно-белые в каждом матче настроены на победу.

    «Приехали с победой, что важно. Поздравляю всех, молодцы. Что касается травм, то об их серьезности будет известно завтра. Насколько неожиданным стал пенальти? Это должно было случиться. Чистый пенальти. Судья разобрался, мы забили. Знаем ли счет матча «Краснодар»ЦСКА? Да, мы смотрели матч. Досмотрели и полетели? Не знаю, специально это было или нет. Видимо, пилот тоже хотел увидеть игру, поэтому чуть-чуть задержался.

    Восемь очков отрыва? «Спартаку» предстоит провести восемь важных матчей, поэтому очки и подобные вещи не считаем. В каждой игре будем нацелены на победу. Подсчеты будем подводить после 30-го тура», – сказал Джикия в эфире программы «После футбола».

    «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2017 22:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2017, 08:00

      Удивительно как хорошо парень вписался в общекомандную игру.Как будто на этом месте играл фиг знает сколько лет.Хотя это была игра против середнячка.Посмотрим, что будет с соперником посерьёзней.
      Удачи Георгию !
      Удачи Спартаку !

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 10 апреля 2017, 00:26

      пилот крассава

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      Freux 10 апреля 2017, 00:10

      После победы отдохнули

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 апреля 2017, 23:43

      Ну всё - интригЕ ПИЗ. ...ЕЦ.
      ХУ. ...Е тут ПИЗ.....ТЬ - СПАРТАК - чемПИОН РОССИИ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Юрэс 10 апреля 2017, 06:04

      Клавиатуру то чистить иногда надо, а то у тебя КАПС-ЛЮК залипает иногда

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 апреля 2017, 23:17

      Джикия в порядке это факт!

      4
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 9 апреля 2017, 22:51

      насладились и своей игрой, и игрой преследователей)
      про подсчёт очков правильно сказал.

      5
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