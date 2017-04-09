Джикия: «Досмотрели матч «Краснодар» – ЦСКА и полетели в Москву. Видимо, пилот тоже хотел посмотреть эту игру»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, дебютировавший в матче 22-го тура РФПЛ против«Уфы» (3:1), поделился эмоциями от победы, а также заявил, что красно-белые в каждом матче настроены на победу.

«Приехали с победой, что важно. Поздравляю всех, молодцы. Что касается травм, то об их серьезности будет известно завтра. Насколько неожиданным стал пенальти? Это должно было случиться. Чистый пенальти. Судья разобрался, мы забили. Знаем ли счет матча «Краснодар» – ЦСКА? Да, мы смотрели матч. Досмотрели и полетели? Не знаю, специально это было или нет. Видимо, пилот тоже хотел увидеть игру, поэтому чуть-чуть задержался.

Восемь очков отрыва? «Спартаку» предстоит провести восемь важных матчей, поэтому очки и подобные вещи не считаем. В каждой игре будем нацелены на победу. Подсчеты будем подводить после 30-го тура», – сказал Джикия в эфире программы «После футбола».

«Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ.