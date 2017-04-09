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    РФПЛ. «Локомотив» и «Ростов» голов друг другу не забили

    В рамках 22-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом». Зрители матча забитых голов не увидели. Стоит отметить, что эта ничья стала четвертой нулевой ничьей подряд для ростовчан в текущем чемпионате.

    «Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице. «Ростов» – восьмой.

    Россия. Премьер-лига. 22-й тур

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

    Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Маргасов, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук (Касаев, 78), Фернандеш (Ан. Миранчук, 85), Майкон (Фарфан, 64).

    Ростов: Медведев, Кудряшов (Могилевец, 76), Навас, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз, Ерохин (Байрамян, 68), Азмун (Бухаров, 65).

    Предупреждения: Тарасов, 41 – Азмун, 29, Бухаров, 85.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2017 20:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 10 апреля 2017, 00:01

      Ростов весной
      6:0
      0:0
      0:0
      0:0
      0:0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +450

      Houston 9 апреля 2017, 23:24

      Игра была равна - играли два ...овна.
      (с) Валерий Георгевич Карпин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 9 апреля 2017, 22:35

      сухарик

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 9 апреля 2017, 21:16

      Бердыев в прошлом году играл " от игры к игре", причём каждый матч, как последний..

      Может не понравилось мужикам в Европе? Или хотят в Европу с индивидуальным билетом? Ну Азмуна возьмут,а остальные?

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 9 апреля 2017, 21:08

      Напряжённый сегодня день в РФПЛ...никто уступать не хочет...каждая команда, игравшая сегодня, заслуживает уважения...

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 9 апреля 2017, 21:02

      На данном этапе это фигово для Ротсельмаша. Либо сыграет тайный план Б - "...лять, ФНЛ-поля не хотим вечно пахать ." Удачи, Сельмаш! Спартак, не подосри опять в ЛЧ!

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 9 апреля 2017, 20:59

      У Ростова стратегии много, тактики не хватает.
      Нужно вернуть Бердыева на бровку поля.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > compka 9 апреля 2017, 21:14

      скорее мастерства

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Garrincha58 9 апреля 2017, 21:23

      Куда оно делось?
      Или не Ростов в ЛЧ играл? Или там круче Локомотива игроки?
      Резину тянут, в конце сезона подаренных очков не хватит...

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