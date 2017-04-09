РФПЛ. «Локомотив» и «Ростов» голов друг другу не забили

В рамках 22-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом». Зрители матча забитых голов не увидели. Стоит отметить, что эта ничья стала четвертой нулевой ничьей подряд для ростовчан в текущем чемпионате.

«Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице. «Ростов» – восьмой.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Маргасов, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук (Касаев, 78), Фернандеш (Ан. Миранчук, 85), Майкон (Фарфан, 64).

Ростов: Медведев, Кудряшов (Могилевец, 76), Навас, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз, Ерохин (Байрамян, 68), Азмун (Бухаров, 65).

Предупреждения: Тарасов, 41 – Азмун, 29, Бухаров, 85.

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