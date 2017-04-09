Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. «Локомотив» и «Ростов» голов друг другу не забили

9 апреля 2017, 20:53
12

В рамках 22-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом». Зрители матча забитых голов не увидели. Стоит отметить, что эта ничья стала четвертой нулевой ничьей подряд для ростовчан в текущем чемпионате.

«Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице. «Ростов» – восьмой.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Маргасов, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук (Касаев, 78), Фернандеш (Ан. Миранчук, 85), Майкон (Фарфан, 64).

Ростов: Медведев, Кудряшов (Могилевец, 76), Навас, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз, Ерохин (Байрамян, 68), Азмун (Бухаров, 65).

Предупреждения: Тарасов, 41 – Азмун, 29, Бухаров, 85.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
compka
1491760748
У Ростова стратегии много, тактики не хватает. Нужно вернуть Бердыева на бровку поля.
Ответить
GoLenaStop
1491760945
На данном этапе это фигово для Ротсельмаша. Либо сыграет тайный план Б - "...лять, ФНЛ-поля не хотим вечно пахать ." Удачи, Сельмаш! Спартак, не подосри опять в ЛЧ!
Ответить
ProstoPolzovatel
1491761294
Напряжённый сегодня день в РФПЛ...никто уступать не хочет...каждая команда, игравшая сегодня, заслуживает уважения...
Ответить
семёнычев
1491761760
Бердыев в прошлом году играл " от игры к игре", причём каждый матч, как последний..
Может не понравилось мужикам в Европе? Или хотят в Европу с индивидуальным билетом? Ну Азмуна возьмут,а остальные?
Ответить
Дополнительная минута
1491766512
сухарик
Ответить
Houston
1491769441
Игра была равна - играли два ...овна. (с) Валерий Георгевич Карпин
Ответить
Амба Нагорск
1491771662
Ростов весной 6:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Ответить
Главные новости
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
4
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
2
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Все новости
Все новости
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
8
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
1
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
4
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
5
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+