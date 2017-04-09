Газинский: «Хочется бороться за верхнюю часть таблицы»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился эмоциями после матча 22-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1). По словам хавбека, старт встречи лучше получился у хозяев.

«Начали хорошо, а потом непонятно, что случилось. ЦСКА перехватил инициативу. Конечно, нам важно было победить, так бы приблизились в таблице к армейцам и отрывались от последователей. Хочется бороться за верхнюю часть таблицы, но соперник – очень квалифицированная команда», – сказал футболист.

«Краснодар» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России.