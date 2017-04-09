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    Газинский: «Хочется бороться за верхнюю часть таблицы»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился эмоциями после матча 22-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1). По словам хавбека, старт встречи лучше получился у хозяев.

    «Начали хорошо, а потом непонятно, что случилось. ЦСКА перехватил инициативу. Конечно, нам важно было победить, так бы приблизились в таблице к армейцам и отрывались от последователей. Хочется бороться за верхнюю часть таблицы, но соперник – очень квалифицированная команда», – сказал футболист.

    «Краснодар» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2017 20:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 9 апреля 2017, 22:02

      аутсайдерам поменьше очков дарите и будете бороться

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 апреля 2017, 20:38

      Если честно, то у тебя только один плюс - Российский Паспорт! !!
      А сам медлительный и трусливый. Лично ТЫ - Дох...я хочешь

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