Салугин подверг критике качество поля в Самаре

Нападающий «Амкара» Александр Салугин раскритиковал состояние поля на стадионе «Крыльев Советов». Команды в 22-м туре сыграли вничью со счетом 2:2.

«Поле безобразного качества. Ноги ездили, куски травы вылетали. Может, стоит искусственное поле постелить, если не получается подготовить?

От Самары всегда хорошие эмоции, много хороших друзей и знакомых осталось здесь. Хочется, чтобы «Крылья» поскорее переехали на новый стадион. В Самару всегда приятно возвращаться, но хочется играть на хороших полях. С 2008 года поле в порядок не могут привести, это для меня очень странно», — сказал Салугин.

«Амкар» после 22 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ.