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    Салугин подверг критике качество поля в Самаре

    Нападающий «Амкара» Александр Салугин раскритиковал состояние поля на стадионе «Крыльев Советов». Команды в 22-м туре сыграли вничью со счетом 2:2.

    «Поле безобразного качества. Ноги ездили, куски травы вылетали. Может, стоит искусственное поле постелить, если не получается подготовить?

    От Самары всегда хорошие эмоции, много хороших друзей и знакомых осталось здесь. Хочется, чтобы «Крылья» поскорее переехали на новый стадион. В Самару всегда приятно возвращаться, но хочется играть на хороших полях. С 2008 года поле в порядок не могут привести, это для меня очень странно», — сказал Салугин.

    «Амкар» после 22 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Rusfootball.info

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    09.04.2017 07:16
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