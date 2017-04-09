Неймар может пропустить Эль-Класико за аплодисменты в матче против «Малаги»

«Малага» обыграла «Барселону» со счетом 2:0 в матче 31-го тура чемпионата Испании. На 65-й минуте нападающий каталонцев Неймар получил вторую желтую карточку за нарушение правил в отношении Диего Льоренте.

Покидая поле, бразилец поаплодировал резервному арбитру. Дисциплинарный комитет Ла Лиги может рассмотреть инцидент, в результате чего Неймару грозит дисквалификация на 2-3 матча. Таким образом, 25-летний форвард может пропустить встречу с «Реалом» 23-го апреля.

В нынешнем розыгрыше Примеры футболист забил девять мячей в 26-ти встречах. Команда Луиса Энрике занимает вторую строчку в турнирной таблице.