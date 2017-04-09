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    Неймар может пропустить Эль-Класико за аплодисменты в матче против «Малаги»

    «Малага» обыграла «Барселону» со счетом 2:0 в матче 31-го тура чемпионата Испании. На 65-й минуте нападающий каталонцев Неймар получил вторую желтую карточку за нарушение правил в отношении Диего Льоренте.

    Покидая поле, бразилец поаплодировал резервному арбитру. Дисциплинарный комитет Ла Лиги может рассмотреть инцидент, в результате чего Неймару грозит дисквалификация на 2-3 матча. Таким образом, 25-летний форвард может пропустить встречу с «Реалом» 23-го апреля.

    В нынешнем розыгрыше Примеры футболист забил девять мячей в 26-ти встречах. Команда Луиса Энрике занимает вторую строчку в турнирной таблице.

    Источник: AS

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    09.04.2017 01:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 9 апреля 2017, 10:38

      В этом году барса никак не тянет на чемпионство!! Судьи уже не могут их за уши тянуть.. и так вытянули их на максимум за последние годы!!! Заслуженно проиграли!!! А петушок бразильский спецом шёл на грубый фол! Дискву точно заслужил на пару игр!

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo > Ajax_Amsterdam 9 апреля 2017, 16:17

      поэтому переключились на Реал ))

      -1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 9 апреля 2017, 08:14

      Если это произойдет то ясно будет кого хотят сделать Чемпионом в этом году! Ну согласитесь 5 лет, это довольно долгий и позорный срок для Королевского клуба! ))

      -2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 9 апреля 2017, 08:12

      Это уже через чур... скоро будут выгонять с поля с последующей дисквалификацией до конца сезона только за косой взгляд на бол боя...

      1
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      Рейтинг: +20

      MGG 9 апреля 2017, 08:06

      Такого не будет это же Барса

      -1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 9 апреля 2017, 07:48

      Интересно

      0
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      Рейтинг: +13

      Дониёр 9 апреля 2017, 03:13

      Да все равно с неймаром или без него реал выиграет барселону

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 9 апреля 2017, 02:45

      Ахахахахахах клянусь я уже не могу, там что все клоуны сидят. Лучше бы они судьей нормальных на работу взяли все продажные мешки, или школьники со двора. Правильно сказал коментатор прошлого матча барселоны что все судьи в Испании пашут на Барселону и Реал Мадрид.

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