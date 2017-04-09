Маскерано: «После поражения от «Малаги» мы обязаны побеждать на «Сантьяго Бернабеу»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился планами команды после поражения от «Малаги» со счетом 0:2 в матче 31-го тура Примеры.

«Теперь мы обязаны побеждать на «Сантьяго Бернабеу» и надеяться, что «Реал» потеряет очки в последующих матчах. Все возможно. Не хотелось бы критиковать партнеров, ведь команда сегодня отдала все силы. К сожалению, мы не смогли контролировать ход матча», — сказал аргентинец.

Каталонский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

Матч 33-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» состоится 23-го апреля.