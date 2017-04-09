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    Маскерано: «После поражения от «Малаги» мы обязаны побеждать на «Сантьяго Бернабеу»

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился планами команды после поражения от «Малаги» со счетом 0:2 в матче 31-го тура Примеры.

    «Теперь мы обязаны побеждать на «Сантьяго Бернабеу» и надеяться, что «Реал» потеряет очки в последующих матчах. Все возможно. Не хотелось бы критиковать партнеров, ведь команда сегодня отдала все силы. К сожалению, мы не смогли контролировать ход матча», — сказал аргентинец.

    Каталонский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Матч 33-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» состоится 23-го апреля.

    Источник: Marca

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    09.04.2017 01:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 апреля 2017, 07:49

      реал не малага !

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 9 апреля 2017, 01:36

      пепека сломали может что и срастётся

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      Рейтинг: +617

      nelez > himik2-62 9 апреля 2017, 11:18

      Не прилично радоваться таким событиям.Я лично ненавижу барсу, иМесси тем более.А 3-4 года назад в матче с Атлетикой когда умышленно ( во всяком случае я так думаю-умышленно) травмировали Месси , я ненавидел Атлетико так что после этого в матчах барса - атлетико я болею за барсу.Это единственная встреча когда я болею не против а за барсу.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > nelez 10 апреля 2017, 19:32

      насчёт срастётся это про победу барсы над реалом.а всем футболёрам здоровья

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