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  • Яковлев: «Спартак» и ЦСКА не стимулировали нас перед матчем с «Зенитом». Хотя мы ждем»

Яковлев: «Спартак» и ЦСКА не стимулировали нас перед матчем с «Зенитом». Хотя мы ждем»

9 апреля 2017, 00:06
10

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев после матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1) заявил, что основные конкуренты сине-бело-голубых в борьбе за золотые медали чемпионата России – «Спартак» и ЦСКА – не стимулировали финансово махачкалинцев перед этой игрой.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит» и ЦСКА, занимающие второе и третье место, отстают от красно-белых на пять и шесть очков соответственно.

– У «Зенита» с «Анжи» в этом сезоне постоянно проблемы.

– На «Зенит» не нужно настраиваться – это топ-соперник, что они показали сегодня. Мы всегда стараемся играть в один футбол. Нам тоже нужно набирать очки, решать свои задачи.

– «Спартак» с ЦСКА вас стимулировали перед этим матчем?

– Нет. Хотя мы ждем, надеемся на это (смеется). На самом деле, нам самим нужно набирать очки, мы себя не обезопасили еще от вылета.

– «Спартак» уже почти чемпион?

– Посмотрим. Будут еще игры – все может быть. Учитывая их график и календарь, «Спартак» спокойно может стать чемпионом.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Спартак Зенит Яковлев Павел
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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mialkov
1491691385
Стимулировать? Это не в спартаковском духе!
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directorpg
1491697171
Глупо задавать такие вопросы.
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Мары
1491697436
Правильно.Борьба должна быть честной.И насчёт чемпионства тоже верно говорит.Рано ещё медальки на шею вешать.15 лет ждали, а уж полтора месяца наверняка подождём.
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APchelov
1491699103
Держите карманы шире
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turist82
1491699358
Наш, красно-белый навсегда он! Уже и в другой команде )
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Опорник84
1491711616
Надо дать парням немного денег! Я так за Анжи переживал! Сегодня надеюсь Краснодар отберет очки у цска и самим выиграть в Уфе! Вперед Спартак!
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Valera-Verim
1491713617
спасибо паша-ты наш краснобелый засланец! приятно иметь своих в чужих командах!
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Garrincha58
1491717101
Федун отвали Яковлеву пару сотен баксов, он и Паршивлюк заслужили! хотя такому разобранному Зениту забить не велика честь
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Bivaliy67
1491720303
Спартак и ЦСКА тоже Зенит "стимулируют", а толку..?)
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