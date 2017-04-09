Яковлев: «Спартак» и ЦСКА не стимулировали нас перед матчем с «Зенитом». Хотя мы ждем»

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев после матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1) заявил, что основные конкуренты сине-бело-голубых в борьбе за золотые медали чемпионата России – «Спартак» и ЦСКА – не стимулировали финансово махачкалинцев перед этой игрой.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит» и ЦСКА, занимающие второе и третье место, отстают от красно-белых на пять и шесть очков соответственно.

– У «Зенита» с «Анжи» в этом сезоне постоянно проблемы.

– На «Зенит» не нужно настраиваться – это топ-соперник, что они показали сегодня. Мы всегда стараемся играть в один футбол. Нам тоже нужно набирать очки, решать свои задачи.

– «Спартак» с ЦСКА вас стимулировали перед этим матчем?

– Нет. Хотя мы ждем, надеемся на это (смеется). На самом деле, нам самим нужно набирать очки, мы себя не обезопасили еще от вылета.

– «Спартак» уже почти чемпион?

– Посмотрим. Будут еще игры – все может быть. Учитывая их график и календарь, «Спартак» спокойно может стать чемпионом.