Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яковлев: «Спартак» и ЦСКА не стимулировали нас перед матчем с «Зенитом». Хотя мы ждем»

    Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев после матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1) заявил, что основные конкуренты сине-бело-голубых в борьбе за золотые медали чемпионата России – «Спартак» и ЦСКА – не стимулировали финансово махачкалинцев перед этой игрой.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит» и ЦСКА, занимающие второе и третье место, отстают от красно-белых на пять и шесть очков соответственно.

    – У «Зенита» с «Анжи» в этом сезоне постоянно проблемы.

    – На «Зенит» не нужно настраиваться – это топ-соперник, что они показали сегодня. Мы всегда стараемся играть в один футбол. Нам тоже нужно набирать очки, решать свои задачи.

    – «Спартак» с ЦСКА вас стимулировали перед этим матчем?

    – Нет. Хотя мы ждем, надеемся на это (смеется). На самом деле, нам самим нужно набирать очки, мы себя не обезопасили еще от вылета.

    – «Спартак» уже почти чемпион?

    – Посмотрим. Будут еще игры – все может быть. Учитывая их график и календарь, «Спартак» спокойно может стать чемпионом.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2017 00:06
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 9 апреля 2017, 09:45

      Спартак и ЦСКА тоже Зенит "стимулируют", а толку..?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2017, 08:51

      Федун отвали Яковлеву пару сотен баксов, он и Паршивлюк заслужили! хотя такому разобранному Зениту забить не велика честь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 9 апреля 2017, 07:53

      спасибо паша-ты наш краснобелый засланец! приятно иметь своих в чужих командах!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 апреля 2017, 07:20

      Надо дать парням немного денег! Я так за Анжи переживал! Сегодня надеюсь Краснодар отберет очки у цска и самим выиграть в Уфе! Вперед Спартак!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 9 апреля 2017, 03:55

      Наш, красно-белый навсегда он! Уже и в другой команде )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 апреля 2017, 03:51

      Держите карманы шире

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > APchelov 9 апреля 2017, 05:59

      это прерогатива зинаиды,никто не спорит.поняли что своим мажорам сколько не плати и как только ноги не завняй-результата не видно,как ходили по полю так и ходят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 9 апреля 2017, 03:23

      Правильно.Борьба должна быть честной.И насчёт чемпионства тоже верно говорит.Рано ещё медальки на шею вешать.15 лет ждали, а уж полтора месяца наверняка подождём.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 9 апреля 2017, 03:19

      Глупо задавать такие вопросы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 апреля 2017, 01:43

      Стимулировать? Это не в спартаковском духе!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11