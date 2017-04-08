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    Эрнани: «Конечно, «Зенит» способен стать чемпионом»

    Полузащитник «Зенита» Эрнани выразил мнение, что петербургский клуб по итогам нынешнего сезона может стать чемпионом России.

    Отметим, что на данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    – Верите ли вы теперь в то, что «Зенит» способен стать чемпионом?

    – Конечно. Пока будет хотя бы математический шанс – будем бороться.

    – Следующий домашний матч «Зенит» проведет уже на новой арене.

    – Здорово, что она уже готова к тому, чтобы на ней играть. Надеюсь, «Зенит» откроет новый стадион победой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2017 23:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 апреля 2017, 11:19

      И стадион уже не новый, и Зеня не первой свежести. Скорее бы уже закончился этот позорный сезон. Тогда и начнём надеяться

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2017, 08:53

      Эрнани математик блин!,какие пять очков уже 8

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 апреля 2017, 08:20

      С такой игрой можно без еврокубков остаться...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 07:07

      Шансы есть только теоретические-вдруг соперник оступится.А так вы играете не по чемпионски,по крайней мере в этом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 апреля 2017, 03:43

      Ну в принципе верно говорит.Пока есть математический шанс, надо бороться.

      -2
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 8 апреля 2017, 23:33

      ПОКА НЕ ПОЗДНО ЗАЯВЛЯЙТЕСЬ В ШАМПИОНАТ ФИНЛЯНДИИ!

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Спартачище 8 апреля 2017, 23:59

      Не финляндии, а Карелии..

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet > zico2205 9 апреля 2017, 12:48

      В Финке с такой командой один позор-финики просто так тебе на блюдечке не отдадут не метр футбольного поля. А балаболам южного разлива там вообще нечего делать -утопчат в грязь. И вообще -не стыдно делать такие заявления после такого убого поведения на поле.

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