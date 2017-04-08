Эрнани: «Конечно, «Зенит» способен стать чемпионом»

Полузащитник «Зенита» Эрнани выразил мнение, что петербургский клуб по итогам нынешнего сезона может стать чемпионом России.

Отметим, что на данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

– Верите ли вы теперь в то, что «Зенит» способен стать чемпионом?

– Конечно. Пока будет хотя бы математический шанс – будем бороться.

– Следующий домашний матч «Зенит» проведет уже на новой арене.

– Здорово, что она уже готова к тому, чтобы на ней играть. Надеюсь, «Зенит» откроет новый стадион победой.