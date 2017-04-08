Симоне Индзаги: «Гамшик — лучший футболист Серии А»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги высоко оценил выступление полузащитника «Наполи» Марека Гамшика в текущем сезоне.

«Лично мне очень нравится Гамшик. Он практически идеальный футболист и, возможно, лучший футболист Италии.

Иметь 60 очков в активе — великолепно. Но мы не намерены останавливаться и хотим набрать максимальное количество. На бумаге неаполитанцы должны без проблем выходить в зону Лиги чемпионов, но мы уже доказали, что готовы бороться с каждым. В Серии А достаточно один раз оступиться — и ситуация изменится», — считает итальянец.

Завтра «Лацио» примет «Наполи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.