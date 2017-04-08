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    Симоне Индзаги: «Гамшик — лучший футболист Серии А»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги высоко оценил выступление полузащитника «Наполи» Марека Гамшика в текущем сезоне.

    «Лично мне очень нравится Гамшик. Он практически идеальный футболист и, возможно, лучший футболист Италии.

    Иметь 60 очков в активе — великолепно. Но мы не намерены останавливаться и хотим набрать максимальное количество. На бумаге неаполитанцы должны без проблем выходить в зону Лиги чемпионов, но мы уже доказали, что готовы бороться с каждым. В Серии А достаточно один раз оступиться — и ситуация изменится», — считает итальянец.

    Завтра «Лацио» примет «Наполи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    08.04.2017 22:04
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +728

      GammiD 8 апреля 2017, 23:58

      После Игуаина....

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