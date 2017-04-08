Метшин: «Любой клуб хочет видеть такого игрока, как Алексей Миранчук. «Рубин» – не исключение»

Президент «Рубина» Ильсур Метшин заявил, что казанцы с радостью бы пригласили в клуб полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. По его словам, ни одна из команд РФПЛ не отказалась бы от услуг 21-летнего игрока.

Соглашение хавбека с железнодорожниками истекает в декабре нынешнего года.

«Любой клуб хочет видеть такого футболиста как Алексей Миранчук. И мы безусловно хотели бы видеть его в своих рядах.

Карадениз – это легенда «Рубина», как и Сергей Рыжиков. Мы скреплены контрактом с ним до конца следующего сезона. Он – дух команды, пусть и не выходит на весь матч. А что касается его перспектив, то правильнее было бы обсуждать это по окончании контракта. Хотя мы разговаривали с Караденизом, но он отвечает, что будущее будет рассматривать позднее. Но турок адаптирован, его семья в Казани, его дети ходят в одну школу с моим сыном. Он – казанец», – сказал Метшин.