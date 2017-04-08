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    Метшин: «Любой клуб хочет видеть такого игрока, как Алексей Миранчук. «Рубин» – не исключение»

    Президент «Рубина» Ильсур Метшин заявил, что казанцы с радостью бы пригласили в клуб полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. По его словам, ни одна из команд РФПЛ не отказалась бы от услуг 21-летнего игрока.

    Соглашение хавбека с железнодорожниками истекает в декабре нынешнего года.

    «Любой клуб хочет видеть такого футболиста как Алексей Миранчук. И мы безусловно хотели бы видеть его в своих рядах.

    Карадениз – это легенда «Рубина», как и Сергей Рыжиков. Мы скреплены контрактом с ним до конца следующего сезона. Он – дух команды, пусть и не выходит на весь матч. А что касается его перспектив, то правильнее было бы обсуждать это по окончании контракта. Хотя мы разговаривали с Караденизом, но он отвечает, что будущее будет рассматривать позднее. Но турок адаптирован, его семья в Казани, его дети ходят в одну школу с моим сыном. Он – казанец», – сказал Метшин.

    Источник: Р-Спорт

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    08.04.2017 15:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 8 апреля 2017, 16:58

      хватит

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