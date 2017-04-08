АПЛ. «Манчестер Сити» одержал победу над «Халл Сити» и другие результаты

В матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле одержал уверенную победу над «Халл Сити» – 3:1. После данного успеха «горожане» остались на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

В других встречах «Сток Сити» потерпел поражение от «Ливерпуля», «Вест Хэм» минимально обыграл «Суонси», «Саутгемптон» в гостях оказался сильнее «Вест Бромвича», «Мидлсбро» и «Бернли» голов не забили.

Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

Манчестер Сити – Халл Сити – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Эль-Мохамади, 31 (в свои ворота); 2:0 – Агуэро, 48; 3:0 – Делф, 64; 3:1 – Раноккия, 85.

Мидлсбро – Бернли – 0:0

Сток Сити – Ливерпуль – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Уолтерс, 44; 1:1 – Коутиньо, 70; 1:2 – Фирмино, 72.

Вест Бромвич – Саутгемптон – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Класи, 25.

Вест Хэм – Суонси – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Куяте, 44.

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