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    АПЛ. «Манчестер Сити» одержал победу над «Халл Сити» и другие результаты

    В матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле одержал уверенную победу над «Халл Сити» – 3:1. После данного успеха «горожане» остались на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

    В других встречах «Сток Сити» потерпел поражение от «Ливерпуля», «Вест Хэм» минимально обыграл «Суонси», «Саутгемптон» в гостях оказался сильнее «Вест Бромвича», «Мидлсбро» и «Бернли» голов не забили.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

    Манчестер Сити – Халл Сити – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эль-Мохамади, 31 (в свои ворота); 2:0 – Агуэро, 48; 3:0 – Делф, 64; 3:1 – Раноккия, 85.

    Мидлсбро – Бернли – 0:0

    Сток Сити – Ливерпуль – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уолтерс, 44; 1:1 – Коутиньо, 70; 1:2 – Фирмино, 72.

    Вест Бромвич – Саутгемптон – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Класи, 25.

    Вест Хэм – Суонси – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Куяте, 44.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 18:54
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