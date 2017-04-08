Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Терек» дома оказался сильнее тульского «Арсенал»

    В матче 22-го тура РФПЛ «Терек» в Грозном одержал победу над тульским «Арсеналом» – 3:1. Дублем в составе хозяев отметился Магомед Митришев, дважды отличившийся в дебюте встречи.

    Таким образом, «Терек» набрал 30 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал», имеющий в активе 18 баллов, занимает 13-ю позицию.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Терек (Грозный) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Митришев, 5; 2:0 – Митришев, 20; 2:1 – Расич, 77 (с пенальти); 3:1 – Бериша, 90+1.

    Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Пирис, Гьембер, Кузяев, Грозав (Оздоев, 65), Митришев, Балай (Мбенгуе, 71).

    Арсенал: Габулов, Беляев, Комбаров, Иванов (Вергара, 46), Сунцу, Горбатенко (Шевченко, 86), Думбия, Александров, Бурчану, Власов (Буранов, 46), Расич.

    Предупреждения: Гьембер, 77 – Думбия, 57; Бурчану, 66.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2017 18:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 апреля 2017, 07:11

      Придется брать Локомотив

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 18:44

      Грозненцев с победой !

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11