РФПЛ. «Терек» дома оказался сильнее тульского «Арсенал»

В матче 22-го тура РФПЛ «Терек» в Грозном одержал победу над тульским «Арсеналом» – 3:1. Дублем в составе хозяев отметился Магомед Митришев, дважды отличившийся в дебюте встречи.

Таким образом, «Терек» набрал 30 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал», имеющий в активе 18 баллов, занимает 13-ю позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Терек (Грозный) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Митришев, 5; 2:0 – Митришев, 20; 2:1 – Расич, 77 (с пенальти); 3:1 – Бериша, 90+1.

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Пирис, Гьембер, Кузяев, Грозав (Оздоев, 65), Митришев, Балай (Мбенгуе, 71).

Арсенал: Габулов, Беляев, Комбаров, Иванов (Вергара, 46), Сунцу, Горбатенко (Шевченко, 86), Думбия, Александров, Бурчану, Власов (Буранов, 46), Расич.

Предупреждения: Гьембер, 77 – Думбия, 57; Бурчану, 66.

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