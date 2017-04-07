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    Источник: на «Крестовском» не будут менять газон

    Издание «Спорт-Экспресс» опровергло информацию о непригодности газона на «Крестовском». По информации редакции, публикации в СМИ не соответствуют действительности.

    «Ситуация, скорее, обратная – поскольку газон находится внутри чаши, трава недополучает солнечного света. Поэтому использование подобных установок необходимо. Есть все предпосылки к тому, что к Кубку конфедераций газон будет в надлежащем состоянии», — говорится в заявлении издания.

    Ранее ситуацию прокомментировал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2017 22:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 апреля 2017, 12:36

      После первой игры вытопчут всё до былинки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 8 апреля 2017, 02:21

      всё правильно увидим после первой игры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 00:10

      Началось.
      Вот сыграет Зенит там первый матч, так и посмотрим каков там газон.

      -2
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