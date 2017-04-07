Источник: на «Крестовском» не будут менять газон

Издание «Спорт-Экспресс» опровергло информацию о непригодности газона на «Крестовском». По информации редакции, публикации в СМИ не соответствуют действительности.

«Ситуация, скорее, обратная – поскольку газон находится внутри чаши, трава недополучает солнечного света. Поэтому использование подобных установок необходимо. Есть все предпосылки к тому, что к Кубку конфедераций газон будет в надлежащем состоянии», — говорится в заявлении издания.

Ранее ситуацию прокомментировал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.