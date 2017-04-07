Сорокин: «Газон на «Крестовском» постепенно входит в должное состояние»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин опроверг информацию о непригодности газона на стадионе «Крестовский».

«В конце прошлой недели мы проводили совещание с «Зенитом» и с властями Санкт-Петербурга. На этом совещании мы получили заверение, что газон постепенно входит в должное состояние после «спячки», и на нем будут проведены игры «Зенита».

Клуб сейчас предпринимает усилия по уходу за газоном, никаких сложностей не видит и понимает меру ответственности», – сказал Сорокин.

Первый матч на новой арене состоится 21 апреля. «Зенит» в рамках матча 24-го чемпионата России примет «Урал».

Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»