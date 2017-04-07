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  • Сорокин: «Газон на «Крестовском» постепенно входит в должное состояние»

Сорокин: «Газон на «Крестовском» постепенно входит в должное состояние»

7 апреля 2017, 20:59
11

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин опроверг информацию о непригодности газона на стадионе «Крестовский».

«В конце прошлой недели мы проводили совещание с «Зенитом» и с властями Санкт-Петербурга. На этом совещании мы получили заверение, что газон постепенно входит в должное состояние после «спячки», и на нем будут проведены игры «Зенита».

Клуб сейчас предпринимает усилия по уходу за газоном, никаких сложностей не видит и понимает меру ответственности», – сказал Сорокин.

Первый матч на новой арене состоится 21 апреля. «Зенит» в рамках матча 24-го чемпионата России примет «Урал».

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Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир Россия
Комментарии (11)
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acer2003
1491589178
Вы уж там определитесь,умирает он или входит в должное состояние или выходит из него ?)
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Den Bull
1491590033
Он не в состояние должен входить,он должен быть золотым!
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Prince_of_Dark
1491592552
Вообще-то игра 22 числа.
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mialkov
1491593435
Выздоравливает газончик...
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Михаил Шевченко
1491598869
Срочно нужно ещё 100 лямов выделить
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kykyi
1491598899
Должное, это какое? В Ростове тоже считают, что газон у них в "должном" состоянии.
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mutabor0992
1491598991
Входит.И выходит.Замечательно выходит.
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mutabor0992
1491599351
Если Миллер с газпремом билеты и проживание оплатят,могу приехать и пару раз покакать на поле...Может поможет.
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KARAT777
1491599390
Сороки пощипали газон
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