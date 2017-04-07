Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сорокин: «Газон на «Крестовском» постепенно входит в должное состояние»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин опроверг информацию о непригодности газона на стадионе «Крестовский».

    «В конце прошлой недели мы проводили совещание с «Зенитом» и с властями Санкт-Петербурга. На этом совещании мы получили заверение, что газон постепенно входит в должное состояние после «спячки», и на нем будут проведены игры «Зенита».

    Клуб сейчас предпринимает усилия по уходу за газоном, никаких сложностей не видит и понимает меру ответственности», – сказал Сорокин.

    Первый матч на новой арене состоится 21 апреля. «Зенит» в рамках матча 24-го чемпионата России примет «Урал».

    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2017 20:59
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 апреля 2017, 00:09

      Сороки пощипали газон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 апреля 2017, 00:09

      Если Миллер с газпремом билеты и проживание оплатят,могу приехать и пару раз покакать на поле...Может поможет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 апреля 2017, 00:03

      Входит.И выходит.Замечательно выходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 апреля 2017, 00:01

      Должное, это какое? В Ростове тоже считают, что газон у них в "должном" состоянии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > kykyi 8 апреля 2017, 00:07

      Ростов столько денег не проСрал...Это какая то "черная дыра"!!!И стадион и команда- унитаз!!!Сколько не вкладывай,а толку ноль!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > mutabor0992 8 апреля 2017, 06:51

      Я не про деньги (за них спрос отдельный), я про качество, которое они считают "должным". Должный-понятие растяжимое, у всех оно разное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 8 апреля 2017, 00:01

      Срочно нужно ещё 100 лямов выделить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 апреля 2017, 22:30

      Выздоравливает газончик...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 7 апреля 2017, 22:15

      Вообще-то игра 22 числа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 апреля 2017, 21:33

      Он не в состояние должен входить,он должен быть золотым!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 апреля 2017, 21:19

      Вы уж там определитесь,умирает он или входит в должное состояние или выходит из него ?)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11