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    Отец Еременко: «У Романа был тяжелый период в жизни. Завершения карьеры не дождетесь»

    Отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей рассказал о жизни сына после дисквалификации за употребление кокаина. Напомним, срок двухлетнего отстранения финна от футбола отсчитывается с 6 октября 2016 года.

    – Как сейчас дела у Романа?

    – Все нормально. Вначале был очень тяжелый период. Но чтобы из него вылезти, нужно найти что-то позитивное. Семья оказалась рядом. Жена, трое маленьких детей. Он завтракает вместе с детьми, играет с ними. И это не один-два дня, а почти все время. Рома же не привык к такой жизни. А сейчас уже получает удовольствие. В общем, у него теперь есть «бригада», которая от папы не отходит ни на шаг.

    – Сын сохраняет надежду вернуться в большой футбол?

    – Конечно. Это даже не обсуждается. Поддерживает себя в форме, за всем следит. Рома не такой человек, который все бросит.

    – То есть о завершении карьеры речи не идет?

    – Это как в том анекдоте, когда встречаются два еврея. И один у другого спрашивает: «Как ваше здоровье»? А тот отвечает: «Не дождетесь». Так и здесь – не дождетесь.

    Напомним, 6-го марта ФИФА отклонила апелляцию футболиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2017 21:34
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 апреля 2017, 07:48

      все мы когда то, где то, залетаем,а потом надеемся на возвращение и прощение..Но подвёл он нас сильно!

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 апреля 2017, 07:36

      Удачи Роману. И скорого возвращения!

      3
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 8 апреля 2017, 07:25

      Не надо заливать про очень тяжелый период просто парень хотел нормально кайфануть... Весьма странно звучат слова о наркоманах , что к этому их привел тяжелый период в жизни. Какой тяжелый период в жизни? есть было нечего? мешки на ЖД вокзале разгружал? Просто бабок не мерено начал ох.у..вать...

      0
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 8 апреля 2017, 00:25

      Машина

      -1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 8 апреля 2017, 00:24

      Папа хотел как лучше,а получилось смешно))))

      -1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 апреля 2017, 00:13

      Хороший игрок. Признал-бы вину зауважали, а из него бедолагу делают. Трудно жить? Приезжай на родину в Новочек! Найдёшь работу (если найдёшь), а потом на эту зарплату посмотришь футбол...зато с детьми видится, хотя, как говорит отец, не привык!

      2
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 7 апреля 2017, 23:36

      Да ладно, если достоин играть - играй, только по граблям бегать уж хватит. И папаша не спасёт... Накосячил - иди играть в 2 див.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 7 апреля 2017, 23:23

      Так сейчас у многих тяжелый период...Но кокс не всем по карману.А так было бы не плохо...Каждому у кого тяжелый период в жизни по паре-тройке грамм...За счет казны.Гы гы.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 7 апреля 2017, 22:44

      Я не очень понимаю. Он говорит "не дождетесь" будто бы люди хотят, чтобы его сын не играл в футбол. Люди хотят, чтобы нарколыги типа его сына не мешали здоровым людям заниматься спортом. Если бросит - у него есть шанс на общих основаниях попытаться восстановить репутацию.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 апреля 2017, 22:14

      Парни, я не понял, тяжелый период в жизни без кокаина или с кокаином???

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