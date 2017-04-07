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  • Отец Еременко: «У Романа был тяжелый период в жизни. Завершения карьеры не дождетесь»

Отец Еременко: «У Романа был тяжелый период в жизни. Завершения карьеры не дождетесь»

7 апреля 2017, 21:34
12

Отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей рассказал о жизни сына после дисквалификации за употребление кокаина. Напомним, срок двухлетнего отстранения финна от футбола отсчитывается с 6 октября 2016 года.

– Как сейчас дела у Романа?

– Все нормально. Вначале был очень тяжелый период. Но чтобы из него вылезти, нужно найти что-то позитивное. Семья оказалась рядом. Жена, трое маленьких детей. Он завтракает вместе с детьми, играет с ними. И это не один-два дня, а почти все время. Рома же не привык к такой жизни. А сейчас уже получает удовольствие. В общем, у него теперь есть «бригада», которая от папы не отходит ни на шаг.

– Сын сохраняет надежду вернуться в большой футбол?

– Конечно. Это даже не обсуждается. Поддерживает себя в форме, за всем следит. Рома не такой человек, который все бросит.

– То есть о завершении карьеры речи не идет?

– Это как в том анекдоте, когда встречаются два еврея. И один у другого спрашивает: «Как ваше здоровье»? А тот отвечает: «Не дождетесь». Так и здесь – не дождетесь.

Напомним, 6-го марта ФИФА отклонила апелляцию футболиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Финляндия Еременко Роман
Комментарии (12)
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kvm
1491592095
Рома не такой человек, который все бросит. Т.е. кокс - навсегда?
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Павел Буре
1491592472
Парни, я не понял, тяжелый период в жизни без кокаина или с кокаином???
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mutabor0992
1491596593
Так сейчас у многих тяжелый период...Но кокс не всем по карману.А так было бы не плохо...Каждому у кого тяжелый период в жизни по паре-тройке грамм...За счет казны.Гы гы.
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GoLenaStop
1491597386
Да ладно, если достоин играть - играй, только по граблям бегать уж хватит. И папаша не спасёт... Накосячил - иди играть в 2 див.
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Ще Гевара
1491599603
Хороший игрок. Признал-бы вину зауважали, а из него бедолагу делают. Трудно жить? Приезжай на родину в Новочек! Найдёшь работу (если найдёшь), а потом на эту зарплату посмотришь футбол...зато с детьми видится, хотя, как говорит отец, не привык!
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Gornostay
1491600243
Папа хотел как лучше,а получилось смешно))))
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Arsenal Tula LDPR
1491600300
Машина
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АртурZaСМ
1491625543
Не надо заливать про очень тяжелый период просто парень хотел нормально кайфануть... Весьма странно звучат слова о наркоманах , что к этому их привел тяжелый период в жизни. Какой тяжелый период в жизни? есть было нечего? мешки на ЖД вокзале разгружал? Просто бабок не мерено начал ох.у..вать...
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Nerlinger
1491626188
Удачи Роману. И скорого возвращения!
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за ЦСКА с 1980г
1491626921
все мы когда то, где то, залетаем,а потом надеемся на возвращение и прощение..Но подвёл он нас сильно!
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