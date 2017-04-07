Отец Еременко: «У Романа был тяжелый период в жизни. Завершения карьеры не дождетесь»

Отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей рассказал о жизни сына после дисквалификации за употребление кокаина. Напомним, срок двухлетнего отстранения финна от футбола отсчитывается с 6 октября 2016 года.

– Как сейчас дела у Романа?

– Все нормально. Вначале был очень тяжелый период. Но чтобы из него вылезти, нужно найти что-то позитивное. Семья оказалась рядом. Жена, трое маленьких детей. Он завтракает вместе с детьми, играет с ними. И это не один-два дня, а почти все время. Рома же не привык к такой жизни. А сейчас уже получает удовольствие. В общем, у него теперь есть «бригада», которая от папы не отходит ни на шаг.

– Сын сохраняет надежду вернуться в большой футбол?

– Конечно. Это даже не обсуждается. Поддерживает себя в форме, за всем следит. Рома не такой человек, который все бросит.

– То есть о завершении карьеры речи не идет?

– Это как в том анекдоте, когда встречаются два еврея. И один у другого спрашивает: «Как ваше здоровье»? А тот отвечает: «Не дождетесь». Так и здесь – не дождетесь.

Напомним, 6-го марта ФИФА отклонила апелляцию футболиста.

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