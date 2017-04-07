Нигматуллин считает, что у Акинфеева нет конкурентов в России

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, есть ли в стране талантливые вратари. Также он отметил, что в России нет тех, кто смог бы конкурировать с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Есть ли у нас талантливые вратари? У нас огромная страна, богатая футбольными талантами, но, к сожалению, в конечном итоге они не до конца раскрываются. Ко мне каждый день приходят талантливые ребята.

Кто конкурент у Акинфеева? В равной мере сейчас никто конкурировать с ним не может. С одной стороны, меня это радует, а с другой — расстраивает», – заявил Нигматуллин.

В нынешнем сезоне чемпионата России Акинфеев провел 20 матчей, в которых пропустил 12 голов.