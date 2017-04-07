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    Нигматуллин считает, что у Акинфеева нет конкурентов в России

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, есть ли в стране талантливые вратари. Также он отметил, что в России нет тех, кто смог бы конкурировать с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

    «Есть ли у нас талантливые вратари? У нас огромная страна, богатая футбольными талантами, но, к сожалению, в конечном итоге они не до конца раскрываются. Ко мне каждый день приходят талантливые ребята.

    Кто конкурент у Акинфеева? В равной мере сейчас никто конкурировать с ним не может. С одной стороны, меня это радует, а с другой — расстраивает», – заявил Нигматуллин.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Акинфеев провел 20 матчей, в которых пропустил 12 голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.04.2017 14:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 7 апреля 2017, 16:45

      Полностью прав, но замена ему в лице митрюшкина самая оптимальна, не плохо набирает обороты в Швейцарии

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 7 апреля 2017, 16:16

      В настоящее время так и есть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 7 апреля 2017, 15:14

      Способности Акинфеева уже давно всем известны.
      Да, есть реакция, игра на ленточке, ну и на этом все.
      Прыгучести нет, на выходах полный ноль.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > tilvan 7 апреля 2017, 19:28

      на выходах он сЦЫт

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED > tilvan 7 апреля 2017, 23:26

      ну хоть не так как лодыгин на выходах

      0
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      Рейтинг: +43

      Бидон Помоевъ. 7 апреля 2017, 14:56

      Не только в России,но и в мире.Его рекорд в ЛЧ недосягаем.

      8
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 апреля 2017, 14:39

      Я считаю,что есть и довольно не плохие !

      2
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      Рейтинг: +192

      LINED > acer2003 7 апреля 2017, 23:34

      Конечно конкуренты есть, но лучше него нет

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > LINED 8 апреля 2017, 10:49

      возможно,Вам ,с Нигматулиным ,видней )))

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