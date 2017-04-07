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    Генсек ФАФ: «Еременко будет сложно вернуться на прежний уровень»

    В Финляндии уверены, что неприятная ситуация с дисквалификацией полузащитника национальной сборной страны и ЦСКА Романа Еременко не нанесет удара по репутации местного футбола.

    «Не думаю, что эта ситуация нанесла действительно большой репутационный ущерб финскому футболу. Конечно, мы сожалеем, что так произошло, но все же это провинность отдельно взятого игрока. Два года – это большой срок. Естественно, Роману будет сложно вернуться на прежний уровень, но мы как федерация футбола готовы со своей стороны оказать любую необходимую поддержку. Конечно, это потеря для сборной, отсутствие такого игрока не может остаться незамеченным. Но все же это только один игрок.

    Игрок самостоятельно занимается вопросами апелляции, федерация в это дело никак не вовлечена, поэтому я не могу сказать, насколько возможно сокращение срока», – рассказал генеральный секретарь Футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде.

    Напомним, что Еременко был дисквалифицирован 18 ноября 2016 года на два года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

    Источник: ТАСС

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    07.04.2017 08:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 апреля 2017, 09:14

      Жаль, что Футбольная ассоциация Финляндии не участвует в решении вопроса
      апелляции игрока сборной Финляндии Р. Ерёменко.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > vladimir-7 7 апреля 2017, 10:20

      Она с правовой точки зрения не может участвовать. Как и ЦСКА

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 7 апреля 2017, 10:47

      Так это официально, но консультативную и моральную поддержку
      могли бы оказать.

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      Рейтинг: +24996

      bset > vladimir-7 7 апреля 2017, 11:13

      Ну этим вне сомнения занимаются и федерация, и клуб

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рулон Обоевъ 7 апреля 2017, 12:56

      Ему деньги платит ЦСКА, а о поддержке разговор идёт от ФАФ,
      причём её поддержка только консультативная и моральная, а
      не материальная.
      .

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