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  • «Оренбург» высмеял программу «Свисток» за разбор матча со «Спартаком»

«Оренбург» высмеял программу «Свисток» за разбор матча со «Спартаком»

7 апреля 2017, 01:09
51

«Оренбург» опубликовал видео под названием юмористическая передача «Свисток», в котором высмеял разбор эпизодов матча со «Спартаком» от бывшего судейского инспектора ФИФА и УЕФА Натана Бартфельда.

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Оренбургом» состоялся на стадионе «Открытие Арена» 3 апреля и завершился победой красно-белых со счетом 3:2.

«Передаем привет юмористической передаче «Свисток» и на этом закрываем тему прошедшего матча и готовимся к следующему «Урал» – «Оренбург», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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Источник: ФК «Оренбург»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург
Комментарии (51)
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СанСанычЯ
1491517254
Давно так не смеялся))))))))))))))))) Браво Оренбург!!!!
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B.G.
1491522421
Мда, Оренбург очень смешной клуб
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loko-the_best
1491522783
в первом моменте еще спорно, кто первым там начал, а во втором случае уж точно треш творился и нарушение со стороны "красного" было
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Д Альбертини
1491535241
зашибись бомбануло у них))) ролики юмористические это конечно хорошо) но луше б футбол играли до финального свистка нормально)))
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MaxRnD
1491535447
Федунько со своей свинофермой вообще берега потеряли - мало того, что обосрались с АЕКом, так ещё и внутренний чемпионат в позорное шапито превратили. Создаётся такое впечатление, что если весь сраптак с битами на поле выйдет, то и в этом случае купленные федуном судьи никак не прореагируют. Свиньи, мля - позор российского футбола
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zadira56
1491537825
Судейский корпус по ходу мясной стал
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Ник17
1491538747
5+)))
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АртурZaСМ
1491538918
Всё что скажет Зенит в лице Газпрома Оренбург тут же выполнит, а сейчас вот пытаются раскачать лодку, создать давление на судей... С.ка противно от того что прозенитовский клуб участвует в РФПЛ...
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4agaaa
1491541258
Кутепов овца глупая, за такое пеналь свободно можно назначать!!! Автору ералаша - браво!!!
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OldenVad
1491548851
Если смотреть сначала эпизода то Кутепова тупа за руку схватил и тянул, а если смотреть окончание эпизода, то да Кутепов в газон втирал. Не понял что этим хотел сказать Оренбург! Если им смешно, пусть смеются, но зачем себя на посмешище выставлять!
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