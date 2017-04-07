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    «Оренбург» высмеял программу «Свисток» за разбор матча со «Спартаком»

    «Оренбург» опубликовал видео под названием юмористическая передача «Свисток», в котором высмеял разбор эпизодов матча со «Спартаком» от бывшего судейского инспектора ФИФА и УЕФА Натана Бартфельда.

    Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Оренбургом» состоялся на стадионе «Открытие Арена» 3 апреля и завершился победой красно-белых со счетом 3:2.

    «Передаем привет юмористической передаче «Свисток» и на этом закрываем тему прошедшего матча и готовимся к следующему «Урал» – «Оренбург», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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    Источник: ФК «Оренбург»

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    07.04.2017 01:09
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 8 апреля 2017, 20:41

      Это про эпизод Дуриш - дуришь? Может быть нам то же заранее высмеять матч "Газовик - Оренбург" - "Зенит - Газпром"?

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 7 апреля 2017, 14:07

      Молодцы)с юмором)

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 7 апреля 2017, 13:39

      кутепов должен быть снизу- тогда нет претензий

      1
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 7 апреля 2017, 12:53

      разбор действительно забавный. Спартак ожидаемо за уши подтаскивают, когда в РФПЛ последний раз добавляли 6 минут??

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > maxon1256 7 апреля 2017, 22:56

      Не матч,а цирк какой то, с судьёй клоуном!

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 7 апреля 2017, 10:40

      Нарушали в обоих случаях оба. О чём разговор, какие пенальти? Единственное, что судье следовало в первый раз отреагировать, чтобы ситуация не повторялась, и игроки вспомнили, что они в футбол всё-таки играют)) А во втором случае можно было и жёлтые обоим показать - а то так они в следующей игре в лапту играть начнут :)

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Torvald64 7 апреля 2017, 22:55

      Учи правила!

      0
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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 7 апреля 2017, 10:13

      Да весь матч судейство было отвратительным. Там горчичники раздавать было только в путь только за симуляции. А за то что на видео вообще надо с поля гнать. Это футбол же, а не греко-римская борьба. Судье однозначно позор.

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 7 апреля 2017, 10:07

      Если смотреть сначала эпизода то Кутепова тупа за руку схватил и тянул, а если смотреть окончание эпизода, то да Кутепов в газон втирал. Не понял что этим хотел сказать Оренбург! Если им смешно, пусть смеются, но зачем себя на посмешище выставлять!

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > OldenVad 7 апреля 2017, 22:54

      Надоело уже объяснять,учи правила!

      0
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Lenin26 8 апреля 2017, 10:44

      купи очки

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      Рейтинг: +130

      Бульба 7 апреля 2017, 10:02

      Синий провоцирует,хватает и падает таща за собой красного,помоему всё очевидно.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Бульба 7 апреля 2017, 22:54

      да же если провоцирует и что!?теперь можно борцовские приёмы применять,цирк а не матч ,а судья главный клоун.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 7 апреля 2017, 09:44

      Да нормально все. Особенно куриный смех понравился. Как на ферме. Кругом коровы, козы, порося и АХИ АХИ АХИ ХА

      0
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 7 апреля 2017, 09:41

      типа смешное видео...

      1
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