«Оренбург» высмеял программу «Свисток» за разбор матча со «Спартаком»

«Оренбург» опубликовал видео под названием юмористическая передача «Свисток», в котором высмеял разбор эпизодов матча со «Спартаком» от бывшего судейского инспектора ФИФА и УЕФА Натана Бартфельда.

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Оренбургом» состоялся на стадионе «Открытие Арена» 3 апреля и завершился победой красно-белых со счетом 3:2.

«Передаем привет юмористической передаче «Свисток» и на этом закрываем тему прошедшего матча и готовимся к следующему «Урал» – «Оренбург», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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