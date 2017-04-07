Примера. «Валенсия» вырвала победу у «Сельты»

В поединке 30-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле выиграла у «Сельты». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Месталья», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Победу «летучим мышам» принес полузащитник Карлос Солер, отличившийся на 86-й минуте матча.

Этот результат позволил «Валенсии» набрать 36 очков и подняться на 12-ю позицию в турнирной таблице. В активе гостей – 41 балл и десятая строчка.

Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур

Валенсия – Сельта – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кабрал, 16; 1:1 – Парехо, 38; 2:1 – Эль-Хаддади, 67; 2:2 – Аспас, 80 (с пенальти); 3:2 – Солер, 86.

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