«Дженоа» отказался продавать сына Симеоне в «Атлетико» за 18 миллионов

Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Атлетико». По информации источника, мадридский клуб сделал генуэзсцам предложение в размере 18 миллионов евро, однако получил отказ. Отмечается, что итальянская команда намерена выручить от продажи 21-летнего аргентинца не менее 25 миллионов.

Напомним, что Джованни Симеоне является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне Симеоне провел за «Дженоа» в Серии А 28 матчей, в которых забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.