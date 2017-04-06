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    «Дженоа» отказался продавать сына Симеоне в «Атлетико» за 18 миллионов

    Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Атлетико». По информации источника, мадридский клуб сделал генуэзсцам предложение в размере 18 миллионов евро, однако получил отказ. Отмечается, что итальянская команда намерена выручить от продажи 21-летнего аргентинца не менее 25 миллионов.

    Напомним, что Джованни Симеоне является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

    В нынешнем сезоне Симеоне провел за «Дженоа» в Серии А 28 матчей, в которых забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Football Italia

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    06.04.2017 21:49
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