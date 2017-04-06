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    Автор гола, выведшего «Урал» в финал Кубка России, угостит команду тортом

    Полузащитник «Урала» Александр Новиков поделился впечатлениями от победы команды в матче 1/2 финала Кубка России против «Рубина» (2:1). Отметим, что 32-летний россиянин стал автором решающего гола, который вывел команду в финал.

    «Очень важный матч был, и сегодня главное было, естественно, победа. Все понимали важность матча для команды, для города, поэтому нас никто особо не настраивал и установками тоже никто не накачивал.

    После пенальти играть еще оставалось достаточно времени, все верили в себя и в команду. Мы постоянно на стандартах работаем, так сложилось, что мяч попал в мою зону, и я забил. Теперь за победный гол принесу торт, и все вместе попьем чай», – сказал Новиков.

    Отметим, что «Урал» впервые в истории пробился в финал Кубка России. В решающей игре, которая пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт», клуб из Екатеринбурга сыграет против «Локомотива».

    Источник: ТАСС

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    06.04.2017 20:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 апреля 2017, 03:14

      Пусть команда потратиться на торт, ты же герой, тебя чествовать и надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 апреля 2017, 22:31

      Молодец

      0
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    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 6 апреля 2017, 20:51

      посмотреть бы как он будет торт на всех делить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 6 апреля 2017, 20:47

      И бухлом

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