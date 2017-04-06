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  • Автор гола, выведшего «Урал» в финал Кубка России, угостит команду тортом

Автор гола, выведшего «Урал» в финал Кубка России, угостит команду тортом

6 апреля 2017, 20:24
4

Полузащитник «Урала» Александр Новиков поделился впечатлениями от победы команды в матче 1/2 финала Кубка России против «Рубина» (2:1). Отметим, что 32-летний россиянин стал автором решающего гола, который вывел команду в финал.

«Очень важный матч был, и сегодня главное было, естественно, победа. Все понимали важность матча для команды, для города, поэтому нас никто особо не настраивал и установками тоже никто не накачивал.

После пенальти играть еще оставалось достаточно времени, все верили в себя и в команду. Мы постоянно на стандартах работаем, так сложилось, что мяч попал в мою зону, и я забил. Теперь за победный гол принесу торт, и все вместе попьем чай», – сказал Новиков.

Отметим, что «Урал» впервые в истории пробился в финал Кубка России. В решающей игре, которая пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт», клуб из Екатеринбурга сыграет против «Локомотива».

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Урал Новиков Александр
Комментарии (4)
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ASG
1491500871
И бухлом
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трениришко
1491501083
посмотреть бы как он будет торт на всех делить
Ответить
пряник929
1491507093
Молодец
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арейская
1491524073
Пусть команда потратиться на торт, ты же герой, тебя чествовать и надо
Ответить
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