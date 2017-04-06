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    Червиченко: «Сокращение числа участников РФПЛ? Ересь какая-то»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном сокращении числа участников чемпионата России. По словам функционера, это может привести к тому, что игроки будут не полностью отдаваться на поле.

    Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что количество команд Премьер-лиги может быть уменьшено до 14-ти.

    – У предложения сократить количество команд немало и сторонников, и противников. Вы на чьей стороне?

    – Убежден, это абсолютно абсурдная идея. Ересь какая-то. У нас и так играют очень мало – сравните с той же Англией. Поэтому и футболисты в России такие вальяжные и расслабленные, не знающие, что такое играть с полной выкладкой. А при предлагаемом формате они вообще почувствуют себя как на курорте.

    – Футбольные власти утверждают, что новый формат позволит повысить общий уровень турнира и добиться его финансовой стабилизации.

    – Этим ребятам в идеале бы вообще команд шесть оставить. Проводилось бы 12 игр – и не надо напрягаться! Опять же обращусь к европейскому опыту: посмотрите, сколько команд в Испании при ее населении, и сколько у нас. Или Англию опять возьмем, где только в Премьер-лиге 20 клубов. Заявления наших футбольных чиновников говорят о том, что люди просто не имеют, а главное – не хотят работать.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.04.2017 19:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +208

      Kurp 7 апреля 2017, 09:26

      Червиченко прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 7 апреля 2017, 00:13

      Какое понятие он вкладывает в слово "ересь"?

      0
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