Червиченко: «Сокращение числа участников РФПЛ? Ересь какая-то»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном сокращении числа участников чемпионата России. По словам функционера, это может привести к тому, что игроки будут не полностью отдаваться на поле.

Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что количество команд Премьер-лиги может быть уменьшено до 14-ти.

– У предложения сократить количество команд немало и сторонников, и противников. Вы на чьей стороне?

– Убежден, это абсолютно абсурдная идея. Ересь какая-то. У нас и так играют очень мало – сравните с той же Англией. Поэтому и футболисты в России такие вальяжные и расслабленные, не знающие, что такое играть с полной выкладкой. А при предлагаемом формате они вообще почувствуют себя как на курорте.

– Футбольные власти утверждают, что новый формат позволит повысить общий уровень турнира и добиться его финансовой стабилизации.

– Этим ребятам в идеале бы вообще команд шесть оставить. Проводилось бы 12 игр – и не надо напрягаться! Опять же обращусь к европейскому опыту: посмотрите, сколько команд в Испании при ее населении, и сколько у нас. Или Англию опять возьмем, где только в Премьер-лиге 20 клубов. Заявления наших футбольных чиновников говорят о том, что люди просто не имеют, а главное – не хотят работать.