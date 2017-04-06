Игуаин хочет отсудить у «Наполи» 600 тысяч за использование имиджевых прав

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин намерен обратиться в арбитражный суд, чтобы добиться от своего бывшего клуба – «Наполи» – компенсации за использование имиджевых прав в сезоне-2015/16 и часть сезона-2014/15. Сообщается, что сумма долга перед аргентинцем составляет 600 тысяч евро.

Напомним, Игуаин выступал за «Наполи» с 2013 по 2016 год. Прошлым летом нападающий перешел в «Ювентус», где уже провел в рамках Серии А 30 матчей, в которых забил 19 голов и сделал две результативные передачи.