Селюк: «Луис Адриано? Когда берешь человека, который никому не нужен в Италии, диктуй свои условия»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил недоумение от перехода во время зимнего трансферного окна нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Напомним, экс-форвард «Милана» подписал с московским клубом контракт, рассчитанный до лета 2020 года.

«Странно и то, что «Спартак» приобрел старого, часто болеющего Луиса Адриано. Одно итальянское издание признало его абсолютно худшим игроком в матчах Серии А в 2016 году. Если уж он так необходим главному тренеру Массимо Каррере, почему бы не взять форварда в аренду?

Уверен, миланцы отдали бы Луиса, платили бы ему большую часть зарплаты и еще спасибо сказали, что кто-то немного разгрузил их ведомость. Когда берешь человека, который никому не нужен в Италии, диктуй свои условия», – сказал Селюк.

В нынешнем сезоне Адриано провел за «Спартак» в РФПЛ два матча, в которых отметился одним забитым мячом.