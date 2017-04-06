Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «Луис Адриано? Когда берешь человека, который никому не нужен в Италии, диктуй свои условия»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил недоумение от перехода во время зимнего трансферного окна нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Напомним, экс-форвард «Милана» подписал с московским клубом контракт, рассчитанный до лета 2020 года.

    «Странно и то, что «Спартак» приобрел старого, часто болеющего Луиса Адриано. Одно итальянское издание признало его абсолютно худшим игроком в матчах Серии А в 2016 году. Если уж он так необходим главному тренеру Массимо Каррере, почему бы не взять форварда в аренду?

    Уверен, миланцы отдали бы Луиса, платили бы ему большую часть зарплаты и еще спасибо сказали, что кто-то немного разгрузил их ведомость. Когда берешь человека, который никому не нужен в Италии, диктуй свои условия», – сказал Селюк.

    В нынешнем сезоне Адриано провел за «Спартак» в РФПЛ два матча, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2017 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 7 апреля 2017, 16:57

      селюк бы заткнулся,после впаривания "легендаоного" чёрного полена,уж там то молодой и перспективный игрок у селюка...ох и трепло,молчал бы лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 апреля 2017, 19:03

      За два матча в спящем лиге сразу никто не покажет себя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 апреля 2017, 18:52

      Селюк описал Адриано,как дряхлого, старого пенсионера ! Зато все его игроки красавцы, аля Траоре !! )))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 6 апреля 2017, 18:36

      Селюк очень хорошо рифмуется
      но обойдёмся без мата
      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 апреля 2017, 18:26

      Когда уже перестанут печатать этого толстого червя?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Диктор 6 апреля 2017, 19:29

      ни когда... эта балаболка же кладесь маразматических интервью... такое ощущение, что 50% прессы держится только на нем, а остальная часть на Уткине и Червиченко

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 6 апреля 2017, 18:18

      Когда отправляешь Траоре из ЦСКА в клуб аутсайдер Ла Лиги нужно думать головой)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 апреля 2017, 18:04

      То Селюк Луческой не доволен, то Траоре куда впихнуть не знает, теперь и до Луиса очередь дошла.Скот он и в Африке скот.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Мары 6 апреля 2017, 19:30

      за него Туре и Джафар вкалывают... а остальные 6 игроков Томи моют ему ноги, носят напитки и переносят его по дому на носилках...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > RedGreenHooligan 6 апреля 2017, 21:03

      Супер !
      + :-))

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11