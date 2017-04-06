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  • Селюк: «Луис Адриано? Когда берешь человека, который никому не нужен в Италии, диктуй свои условия»

Селюк: «Луис Адриано? Когда берешь человека, который никому не нужен в Италии, диктуй свои условия»

6 апреля 2017, 17:11
12

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил недоумение от перехода во время зимнего трансферного окна нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Напомним, экс-форвард «Милана» подписал с московским клубом контракт, рассчитанный до лета 2020 года.

«Странно и то, что «Спартак» приобрел старого, часто болеющего Луиса Адриано. Одно итальянское издание признало его абсолютно худшим игроком в матчах Серии А в 2016 году. Если уж он так необходим главному тренеру Массимо Каррере, почему бы не взять форварда в аренду?

Уверен, миланцы отдали бы Луиса, платили бы ему большую часть зарплаты и еще спасибо сказали, что кто-то немного разгрузил их ведомость. Когда берешь человека, который никому не нужен в Италии, диктуй свои условия», – сказал Селюк.

В нынешнем сезоне Адриано провел за «Спартак» в РФПЛ два матча, в которых отметился одним забитым мячом.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Селюк Дмитрий
Комментарии (12)
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Мары
1491491079
То Селюк Луческой не доволен, то Траоре куда впихнуть не знает, теперь и до Луиса очередь дошла.Скот он и в Африке скот.
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forward33
1491491898
Когда отправляешь Траоре из ЦСКА в клуб аутсайдер Ла Лиги нужно думать головой)))
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Диктор
1491492410
Когда уже перестанут печатать этого толстого червя?
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Робинзон
1491492985
Селюк очень хорошо рифмуется но обойдёмся без мата .
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acer2003
1491493941
Селюк описал Адриано,как дряхлого, старого пенсионера ! Зато все его игроки красавцы, аля Траоре !! )))))
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de bruyne
1491494589
За два матча в спящем лиге сразу никто не покажет себя
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VVM1964
1491499255
СЛУШАТЬ СЕЛЮКА - СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ .
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Каратель помойников
1491573448
селюк бы заткнулся,после впаривания "легендаоного" чёрного полена,уж там то молодой и перспективный игрок у селюка...ох и трепло,молчал бы лучше
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