Карадениз: «Считаю себя счастливчиком, потому что играл с Семаком»

Надо его только пока подальше от сборной держать, ей это вряд ли поможет, а вот Семаку карьеру может попортить. Она как прокаженная кто бы туда не пришел, все уходят обосранными и с ломаными, ну некоторые конечно еще и с баблом не хилым ))
Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз выразил уверенность, что в «Уфе» поступили правильно, пригласив на пост главного тренера Сергея Семака.
Напомним, что Семак выступал вместе с Караденизом за «Рубин» с 2008 по 2010 год.
«Сергей Семак, я очень горжусь русскими за то, что они выбрали тренера с чисто русским характером, а также знанием своего дела и футбола. Считаю себя счастливчиком, потому что играл с ним плечом к плечу», – сообщил Карадениз на своей странице в Instagram.
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