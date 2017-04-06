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    Карадениз: «Считаю себя счастливчиком, потому что играл с Семаком»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз выразил уверенность, что в «Уфе» поступили правильно, пригласив на пост главного тренера Сергея Семака.

    Напомним, что Семак выступал вместе с Караденизом за «Рубин» с 2008 по 2010 год.

    «Сергей Семак, я очень горжусь русскими за то, что они выбрали тренера с чисто русским характером, а также знанием своего дела и футбола. Считаю себя счастливчиком, потому что играл с ним плечом к плечу», – сообщил Карадениз на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.04.2017 14:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 апреля 2017, 15:01

      Надо его только пока подальше от сборной держать, ей это вряд ли поможет, а вот Семаку карьеру может попортить. Она как прокаженная кто бы туда не пришел, все уходят обосранными и с ломаными, ну некоторые конечно еще и с баблом не хилым ))

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