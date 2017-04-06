Карадениз: «Считаю себя счастливчиком, потому что играл с Семаком»

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз выразил уверенность, что в «Уфе» поступили правильно, пригласив на пост главного тренера Сергея Семака.

Напомним, что Семак выступал вместе с Караденизом за «Рубин» с 2008 по 2010 год.

«Сергей Семак, я очень горжусь русскими за то, что они выбрали тренера с чисто русским характером, а также знанием своего дела и футбола. Считаю себя счастливчиком, потому что играл с ним плечом к плечу», – сообщил Карадениз на своей странице в Instagram.