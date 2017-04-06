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Прядкин: «Проблем с полями до конца чемпионата возникнуть не должно»

6 апреля 2017, 12:24

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о состоянии полей в чемпионата России. По его мнению, команды не будут испытывать проблем с подготовкой полей до конца нынешнего сезона.

Напомним, что весной с проблемами при подготовке полей столкнулись «Томь», «Крылья Советов» и «Ростов».

«Думаю, с учетом прихода тепла проблем с полями до конца чемпионата возникнуть не должно. Но рекомендации определенные мы хотим дать, и дадим их достаточно жестко. Понятно, что газон выбирает клуб, регион платит за это деньги. Но бывают случаи, когда мы даем рекомендации положить искусственный газон последнего поколения, а кладут все равно натуральный, который достаточно трудно приживается в данных климатических условиях», – заявил Прядкин, имея в виду ситуацию с «Томью».

«Было много нареканий в адрес «Крыльев Советов», но в этом году они сами признали, что сорвали подготовку поля. То, что они признали это, уже является шагом вперед. Арена к чемпионату мира в Самаре вот-вот будет готова, проблем с полем там быть не должно. А на «Металлурге», который будет резервным, наверное, имеет смысл постелить искусственный газон», – добавил Прядкин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Томь Крылья Советов Прядкин Сергей
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