АПЛ. «Тоттенхэм» за три минуты совершил камбэк в Суонси и другие результаты

Голы Месута Озила и Алексиса Санчеса в ворота «Вест Хэма» обеспечили «Арсеналу» домашнюю победу в матче 31 тура. «Канониры» подвинули с пятого места «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице, а «молотобойцы» опустились на 16 строчку.
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Суонси», а в матчах «Халл Сити» — «Мидлсбро» и «Саутгемптона» — «Кристал Пэлас» забили десять мячей.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 31 тур
Арсенал — Вест Хэм — 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 — Озил, 58; 2:0 — Уолкотт, 68; 3:0 — Жиру, 83.
Суонси — Тоттенхэм — 1:3 (1:0)
Гол: 1:0 — Раутледж, 1:1 — Алли, 88; 1:2 — Сон, 90+1; 1:3 — Эриксен, 90+4.
Халл Сити — Мидлсбро — 4:2 (3:2)
Голы: 0:1 — Негредо, 5; 1:1 — Маркович, 14; 2:1 — Ниасс, 27; 3:1 — Эрнандес, 33; 3:2 —Де Рун, 45; 4:2 — Магуайр, 70.
Саутгемптон — Кристал Пэлас — 3:1 (1:1)
Голы: 0:1 — Бентеке, 31; 1:1 — Редмонд, 45; 2:1 — Йошида, 84; 3:1 — Уорд-Проус, 85.