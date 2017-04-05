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    АПЛ. «Тоттенхэм» за три минуты совершил камбэк в Суонси и другие результаты

    Голы Месута Озила и Алексиса Санчеса в ворота «Вест Хэма» обеспечили «Арсеналу» домашнюю победу в матче 31 тура. «Канониры» подвинули с пятого места «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице, а «молотобойцы» опустились на 16 строчку.

    «Тоттенхэм» вырвал победу у «Суонси», а в матчах «Халл Сити»«Мидлсбро» и «Саутгемптона»«Кристал Пэлас» забили десять мячей.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 31 тур

    Арсенал — Вест Хэм — 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Озил, 58; 2:0 — Уолкотт, 68; 3:0 — Жиру, 83.

    Суонси — Тоттенхэм — 1:3 (1:0)

    Гол: 1:0 — Раутледж, 1:1 — Алли, 88; 1:2 — Сон, 90+1; 1:3 — Эриксен, 90+4.

    Халл Сити — Мидлсбро — 4:2 (3:2)

    Голы: 0:1 — Негредо, 5; 1:1 — Маркович, 14; 2:1 — Ниасс, 27; 3:1 — Эрнандес, 33; 3:2 —Де Рун, 45; 4:2 — Магуайр, 70.

    Саутгемптон — Кристал Пэлас — 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 — Бентеке, 31; 1:1 — Редмонд, 45; 2:1 — Йошида, 84; 3:1 — Уорд-Проус, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2017 23:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 6 апреля 2017, 00:48

      Как так Суонси?! Раки...

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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 5 апреля 2017, 23:54

      А не Уолкот забил??

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