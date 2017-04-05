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    Будогосский: «У нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выступил против идеи приглашать для проведения матчей чемпионата России иностранных судей. По мнению Будогосского, есть российские арбитры, способные справиться с игрой любого уровня.

    – Как относитесь к идее назначения иностранца на матч «Спартак» – «Зенит»? В частности, арбитра из Узбекистана Равшана Ирматова.

    – Всегда считал, что у нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня. На мой взгляд, если избрать схему по обмену – кто-то из Узбекистана судит в России, а наш арбитр едет на статусную игру туда, я бы это понял и одобрил. Но вспомните прошлый опыт, когда приглашали иностранных не самых лучших арбитров. Одного из них с полным основанием товарищ Газзаев назвал клоуном. Некорректно так говорить о коллеге, но тогда Валерий Георгиевич имел основания для такого высказывания. Это имидж страны, нашего футбола. Пусть это прозвучит парадоксально, но обсуждение того, кто кого будет судить, говорит о повышенном интересе к футболу. Пусть и не всегда здоровом интересе.

    Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в Москве 16 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2017 17:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4934

      polt 5 апреля 2017, 21:58

      В каждом туре куча косяков от которых зависит результат игры - это уровень наших судей.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2017, 19:59

      Есть----но----к сожалению все они продажны.

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 5 апреля 2017, 19:16

      продажный менталитет к сожалению неисправим ! если только перенять практику китаёзов то может быть ............

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 апреля 2017, 18:50

      Еще у нас есть своя РФС и господин Мутко, которые тоже со всем справляются.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 апреля 2017, 18:50

      В перспективе. В любом случае пары иностранных судей нам бы не помешало для развития.

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > Kulimen 5 апреля 2017, 19:14

      у нас был розетти иностранного разлива , нашему судейскому обществу не помогло

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Kulimen 6 апреля 2017, 16:47

      Да, но там иностранцам нужно платить в евро, а своим в рублях. А себе то,
      что и откуда?

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      Рейтинг: +1289

      каа 5 апреля 2017, 18:48

      Будогосский: «У нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня»...вопрос в цене..(((

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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 5 апреля 2017, 17:57

      Будогосский: "У нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня,но все они засекреченны..."

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      Рейтинг: +581

      Чеба 5 апреля 2017, 17:14

      А что же не справляются?????????????? Бесит сука!

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