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  • Будогосский: «У нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня»

Будогосский: «У нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня»

5 апреля 2017, 17:11
10

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выступил против идеи приглашать для проведения матчей чемпионата России иностранных судей. По мнению Будогосского, есть российские арбитры, способные справиться с игрой любого уровня.

– Как относитесь к идее назначения иностранца на матч «Спартак» – «Зенит»? В частности, арбитра из Узбекистана Равшана Ирматова.

– Всегда считал, что у нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня. На мой взгляд, если избрать схему по обмену – кто-то из Узбекистана судит в России, а наш арбитр едет на статусную игру туда, я бы это понял и одобрил. Но вспомните прошлый опыт, когда приглашали иностранных не самых лучших арбитров. Одного из них с полным основанием товарищ Газзаев назвал клоуном. Некорректно так говорить о коллеге, но тогда Валерий Георгиевич имел основания для такого высказывания. Это имидж страны, нашего футбола. Пусть это прозвучит парадоксально, но обсуждение того, кто кого будет судить, говорит о повышенном интересе к футболу. Пусть и не всегда здоровом интересе.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в Москве 16 апреля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Газзаев Валерий Будогосский Андрей Ирматов Равшан
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Чеба
1491401687
А что же не справляются?????????????? Бесит сука!
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Микояновский мясокомбинат
1491404253
Будогосский: "У нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня,но все они засекреченны..."
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каа
1491407335
Будогосский: «У нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня»...вопрос в цене..(((
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Kulimen
1491407404
В перспективе. В любом случае пары иностранных судей нам бы не помешало для развития.
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Kulimen
1491407456
Еще у нас есть своя РФС и господин Мутко, которые тоже со всем справляются.
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тётя ASYA
1491408975
продажный менталитет к сожалению неисправим ! если только перенять практику китаёзов то может быть ............
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Диктор
1491411578
Есть----но----к сожалению все они продажны.
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polt
1491418731
В каждом туре куча косяков от которых зависит результат игры - это уровень наших судей.
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