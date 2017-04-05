Будогосский: «У нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выступил против идеи приглашать для проведения матчей чемпионата России иностранных судей. По мнению Будогосского, есть российские арбитры, способные справиться с игрой любого уровня.

– Как относитесь к идее назначения иностранца на матч «Спартак» – «Зенит»? В частности, арбитра из Узбекистана Равшана Ирматова.

– Всегда считал, что у нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня. На мой взгляд, если избрать схему по обмену – кто-то из Узбекистана судит в России, а наш арбитр едет на статусную игру туда, я бы это понял и одобрил. Но вспомните прошлый опыт, когда приглашали иностранных не самых лучших арбитров. Одного из них с полным основанием товарищ Газзаев назвал клоуном. Некорректно так говорить о коллеге, но тогда Валерий Георгиевич имел основания для такого высказывания. Это имидж страны, нашего футбола. Пусть это прозвучит парадоксально, но обсуждение того, кто кого будет судить, говорит о повышенном интересе к футболу. Пусть и не всегда здоровом интересе.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в Москве 16 апреля.