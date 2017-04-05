Игбун может сыграть против «Локомотива»

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун пропустил последние две игры своей команды из-за травмы. Но он отправился в Москву, где пройдет полуфинальный матч Кубка России с «Локомотивом». На данный момент не известно, сможет ли принять участие в игре 26-летний нигериец или нет.

В текущем сезоне Игбун провел 18 матчей за «Уфу», в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Матч 1/2 финала Кубка России «Локомотив» – «Уфа» состоится в среду, 5 апреля, в 19:30 по московскому времени.