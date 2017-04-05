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    Абидаль: «Только Энрике знает, мог ли он продолжать работать в «Барселоне»

    Экс-защитник «Барселоны» Эрик Абидаль считает, что остается только принять решение главного тренера команды Луиса Энрике об отставке в конце текущего сезона.

    «Это важное решение. Только сам Луис Энрике знает, мог ли он продолжать работать в «Барселоне». Когда тренер принимает подобное решение, не остается ничего иного, как принять его», – приводит слова Абидаля Mundo Deportivo.

    На данный момент не известно имя сменщика Энрике. Ранее сообщалось, что руководство клуба определиться с кандидатом к 1 июня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2017 07:06
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