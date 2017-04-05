Абидаль: «Только Энрике знает, мог ли он продолжать работать в «Барселоне»

Экс-защитник «Барселоны» Эрик Абидаль считает, что остается только принять решение главного тренера команды Луиса Энрике об отставке в конце текущего сезона.

«Это важное решение. Только сам Луис Энрике знает, мог ли он продолжать работать в «Барселоне». Когда тренер принимает подобное решение, не остается ничего иного, как принять его», – приводит слова Абидаля Mundo Deportivo.

На данный момент не известно имя сменщика Энрике. Ранее сообщалось, что руководство клуба определиться с кандидатом к 1 июня.