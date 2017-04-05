Куман признал, что пенальти в ворота «Эвертона» был справедливым

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился эмоциями от матча 31-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Напомним, манкунианцы ушли от поражения на четвертой добавленной минуте, забив гол с пенальти.

«Если бы перед началом матча мне предложили ничью, то я бы согласился. Но, учитывая ход сегодняшнего матча, результатом я не могу быть доволен. Игра была очень трудной, но мы хорошо ее контролировали, пока счет был 1:0. Были моменты, но мы пропустили.

Очень обидно. Пенальти справедлив, но это не значит, что с ним легче смириться. «МЮ» атаковал и рисковал, но мы не смогли убить игру. Я верил, что мы сможем отыграть на ноль. У нас нет такого состава как у «Манчестер Юнайтед» и «Челси», – сказал специалист.

«Эвертон» находится на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.