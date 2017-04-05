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    Куман признал, что пенальти в ворота «Эвертона» был справедливым

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился эмоциями от матча 31-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Напомним, манкунианцы ушли от поражения на четвертой добавленной минуте, забив гол с пенальти.

    «Если бы перед началом матча мне предложили ничью, то я бы согласился. Но, учитывая ход сегодняшнего матча, результатом я не могу быть доволен. Игра была очень трудной, но мы хорошо ее контролировали, пока счет был 1:0. Были моменты, но мы пропустили.

    Очень обидно. Пенальти справедлив, но это не значит, что с ним легче смириться. «МЮ» атаковал и рисковал, но мы не смогли убить игру. Я верил, что мы сможем отыграть на ноль. У нас нет такого состава как у «Манчестер Юнайтед» и «Челси», – сказал специалист.

    «Эвертон» находится на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: BBC

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    05.04.2017 00:43
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 5 апреля 2017, 08:25

      Справедливо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Густав Веллер 5 апреля 2017, 01:45

      Да?

      0
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