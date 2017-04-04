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    Владислав Игнатьев: «Хочу поднять Кубок России над головой, и сейчас есть отличные шансы сделать это»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев считает, что железнодорожникам по силам одержать победу в нынешнем Кубке России. При этом, по мнению игрока, даже в случае завоевания трофея и вместе с тем провального выступления в РФПЛ, выполнение задачи на сезон можно будет оценить, как неудавшееся.

    В среду, 5 апреля, «Локомотив» в полуфинале Кубка России в Москве встретится с «Уфой».

    «Локомотив» может и в Кубке России успешно выступить, и в чемпионате подняться высоко. В таблице сейчас большая плотность, одна-две игры могут поменять ситуацию полностью. У нас собраны классные футболисты, мы отдаемся на тренировках, поэтому все в наших руках.

    Нет ли в голове мыслей, что для попадания в еврокубки достаточно выиграть всего два матча в Кубке России? В Кубке все непредсказуемо – вне зависимости от уровня и статуса соперников. Атакуешь, создаешь моменты, а тебе «шальной» залетает и все – ты не у дел. Так что не надо заранее распределять силы. Кроме того, десятое место – это не место «Локомотива» в любом случае. Нужно исправлять ситуацию. Я считаю, что даже при выигранном Кубке это будет неудачным результатом.

    Плюсом ли или минусом являются две игры с «Уфой»? Каждый матч – отдельная история. Надеюсь, что в среду придет много болельщиков поддержать команду. Что касается меня, то я очень хочу завоевать трофей. Еще с финала 2015 года, когда я забил в ворота «Локомотива». Хочу поднять кубок над головой, и сейчас есть отличные шансы сделать это!» – сказал Игнатьев.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.04.2017 15:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32

      Loko...) 4 апреля 2017, 19:40

      Завтра посмотрим кто возьмёт )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 4 апреля 2017, 18:19

      Да, шанс такой есть, воспользуйтесь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 4 апреля 2017, 16:46

      И мы хотим чтоб ты поднял кубок

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