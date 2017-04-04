Владислав Игнатьев: «Хочу поднять Кубок России над головой, и сейчас есть отличные шансы сделать это»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев считает, что железнодорожникам по силам одержать победу в нынешнем Кубке России. При этом, по мнению игрока, даже в случае завоевания трофея и вместе с тем провального выступления в РФПЛ, выполнение задачи на сезон можно будет оценить, как неудавшееся.

В среду, 5 апреля, «Локомотив» в полуфинале Кубка России в Москве встретится с «Уфой».

«Локомотив» может и в Кубке России успешно выступить, и в чемпионате подняться высоко. В таблице сейчас большая плотность, одна-две игры могут поменять ситуацию полностью. У нас собраны классные футболисты, мы отдаемся на тренировках, поэтому все в наших руках.

Нет ли в голове мыслей, что для попадания в еврокубки достаточно выиграть всего два матча в Кубке России? В Кубке все непредсказуемо – вне зависимости от уровня и статуса соперников. Атакуешь, создаешь моменты, а тебе «шальной» залетает и все – ты не у дел. Так что не надо заранее распределять силы. Кроме того, десятое место – это не место «Локомотива» в любом случае. Нужно исправлять ситуацию. Я считаю, что даже при выигранном Кубке это будет неудачным результатом.

Плюсом ли или минусом являются две игры с «Уфой»? Каждый матч – отдельная история. Надеюсь, что в среду придет много болельщиков поддержать команду. Что касается меня, то я очень хочу завоевать трофей. Еще с финала 2015 года, когда я забил в ворота «Локомотива». Хочу поднять кубок над головой, и сейчас есть отличные шансы сделать это!» – сказал Игнатьев.