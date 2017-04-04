Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «Работай без лишнего шума, пусть твой успех говорит за тебя»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес подчеркнул, что трудиться нужно в тишине, а твои достижения все скажут за тебя. Во вчерашнем матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (3:2) 25-летний голландец своим точным ударом на пятой компенсированной минуте заработал для красно-белых три очка.

    «Работай без лишнего шума, пусть твой успех говорит за тебя», – написал Промес на своей странице в Instagram.

    После 21-го тура «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 15:16
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 6 апреля 2017, 10:57

      Антоха, продолжай в том же духе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 4 апреля 2017, 21:02

      Кратко и по существу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 4 апреля 2017, 19:21

      Черно-белая фотка, а он даже цветом не поменялся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 4 апреля 2017, 18:11

      Красавей Квинси. Просто супер.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 апреля 2017, 18:10

      молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 апреля 2017, 17:42

      Без лишнего шума,это он про 7 мин добавленных?)

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      roma33rus > Pourport 4 апреля 2017, 17:47

      С 80 по 90 Оренбург симулировал лежа на газоне !Должны были 10 добавить!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > roma33rus 4 апреля 2017, 17:51

      С 80 по 90 Спартак нормально к воротам не мог подойти!Стандарт - 3 мин.Добавлено 6,забит гол на 4!Помысли)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Pourport 4 апреля 2017, 18:09

      Матвей, а тебя не удивляет, что при очередном толчке футболисты Оренбурга падали как подкошенные и валялись по несколько минут.Тебя не удивляет , что за болгарином аж скорая приехала.Даже комментаторы в осадок выпали, хотя Фернандес толкнул этого соплежуя в плечо.Карл, в плечо !!Ё!
      Такого цирка я давно не видел.!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 4 апреля 2017, 18:11

      Мало арбитр добавил.Ещё минимум пару минут зажал.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > 5 апреля 2017, 00:16

      а кто на тебя надавил, что вонь пошла?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Mamont88 5 апреля 2017, 16:07

      Стандартное время для добавленного - 3 мин,максимально(с задержками по игре)-5!Где ты видел 6 мин в РПФЛ?Сходи спорт.химика ложенцию вломи,молекула!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Мары 5 апреля 2017, 16:10

      Я видел как мясо в Краснодаре играло,и видел сколько игроков ФК Краснодар они травмировали,могешь не распинаться за постоянных нарушителей,я оценил все старания Орена,включая 2 гола вашим "чемпионам"за минимальное время!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 апреля 2017, 17:24

      Красава.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      *KOSTYANDR* 4 апреля 2017, 16:57

      Перейдет в какой-нибудь английский середняк и дай бог там будет играть в основе особо не выделяясь, боюсь это его потолок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Добрый Вжух 4 апреля 2017, 16:45

      Летом уедет в Европу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      Добрый Вжух > Mamont88 5 апреля 2017, 12:46

      Ну я думаю он уедет в клуб который в лч будет выступать, в середняк смысла нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 апреля 2017, 16:41

      "Работай без лишнего шума" - заявил Промес в инстаграмме))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11