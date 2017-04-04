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Промес: «Работай без лишнего шума, пусть твой успех говорит за тебя»

4 апреля 2017, 15:16
33

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес подчеркнул, что трудиться нужно в тишине, а твои достижения все скажут за тебя. Во вчерашнем матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (3:2) 25-летний голландец своим точным ударом на пятой компенсированной минуте заработал для красно-белых три очка.

«Работай без лишнего шума, пусть твой успех говорит за тебя», – написал Промес на своей странице в Instagram.

После 21-го тура «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (33)
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RedWhiteFans2
1491309210
Промес не балабол. Говорит по существу. Не понтуется, не красуется.
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Krics
1491309672
Антох- красавец, пора капитанить.
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polt
1491311927
Минталитет не наших недофутболистов.
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MrRonRSM
1491312900
ростет пацан, побольше бы таких футболистов, а не нытиков которые постоянно жалуются на судей и невезения...
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Dima4ka_22
1491313043
хорош
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Chesn0k
1491313287
"Работай без лишнего шума" - заявил Промес в инстаграмме))
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Диктор
1491315848
Красава.
Ответить
Pourport
1491316976
Без лишнего шума,это он про 7 мин добавленных?)
Ответить
Мары
1491318708
Красавей Квинси. Просто супер.
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Antoshka2015
1491322917
Черно-белая фотка, а он даже цветом не поменялся
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