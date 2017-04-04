Промес: «Работай без лишнего шума, пусть твой успех говорит за тебя»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес подчеркнул, что трудиться нужно в тишине, а твои достижения все скажут за тебя. Во вчерашнем матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (3:2) 25-летний голландец своим точным ударом на пятой компенсированной минуте заработал для красно-белых три очка.

«Работай без лишнего шума, пусть твой успех говорит за тебя», – написал Промес на своей странице в Instagram.

После 21-го тура «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.