Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Решение ФИФА о выплате «Спартаку» миллиона за переход Кариоки не является окончательным

    ФИФА подтвердила, что комитет по статусу игроков принял решение в пользу «Спартака» в вопросе трансфера полузащитника Рафаэля Кариоки в «Атлетико Минейро» в 2015 году. Федерация обязала бразильский клуб выплатить красно-белым чуть менее 1 миллиона евро. При этом отмечается, что данное решение не является окончательным.

    «Подтверждаем, что комитет по статусу игроков ФИФА рассмотрел спор между московским «Спартаком» и «Атлетико Минейро» относительно игрока Рафаэля де Соузы Перейры Кариоки.

    О решении комитета стороны были уведомлены 15 марта 2017 года. В частности, комитет постановил, что «Атлетико Минейро» должен выплатить «Спартаку» 990 тысяч евро. Следует также отметить, что это решение не является окончательным», – сообщили в ФИФА.

    В августе 2014 года 28-летний хавбек перешел в «Атлетико Минейро» на правах аренды, а через год «Спартак» продал клубу из Белу-Оризонти половину прав на Кариоку.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11