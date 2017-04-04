Решение ФИФА о выплате «Спартаку» миллиона за переход Кариоки не является окончательным

ФИФА подтвердила, что комитет по статусу игроков принял решение в пользу «Спартака» в вопросе трансфера полузащитника Рафаэля Кариоки в «Атлетико Минейро» в 2015 году. Федерация обязала бразильский клуб выплатить красно-белым чуть менее 1 миллиона евро. При этом отмечается, что данное решение не является окончательным.

«Подтверждаем, что комитет по статусу игроков ФИФА рассмотрел спор между московским «Спартаком» и «Атлетико Минейро» относительно игрока Рафаэля де Соузы Перейры Кариоки.

О решении комитета стороны были уведомлены 15 марта 2017 года. В частности, комитет постановил, что «Атлетико Минейро» должен выплатить «Спартаку» 990 тысяч евро. Следует также отметить, что это решение не является окончательным», – сообщили в ФИФА.

В августе 2014 года 28-летний хавбек перешел в «Атлетико Минейро» на правах аренды, а через год «Спартак» продал клубу из Белу-Оризонти половину прав на Кариоку.