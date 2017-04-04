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  • Президент «Оренбурга»: «Настораживает, что в матче со «Спартаком» судья добавил 6 минут»

Президент «Оренбурга»: «Настораживает, что в матче со «Спартаком» судья добавил 6 минут»

4 апреля 2017, 10:40
23

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин выразил недопониманием тем, что судья матча 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:3) добавил шесть минут к основному времени встречи. Также Столыпин подчеркнул, что игроки оренбургской команды не затягивали специально время в концовке поединка.

«Когда услышал, что добавили шесть минут ко второму тайму, то мне сразу вспомнился хоккей с овертаймами до гола. Так и получилось, что «Спартак» забил и игра закончилась. Решение судьи обидно, но его нельзя оспаривать. Понимаю, если бы это было три или четыре, но шесть – сразу настораживает. После первого тайма ничего не добавили, а тут сразу шесть минут.

Смотрел пресс-конференцию Роберта Евдокимова после матча. К нашей команде были претензии после игры с «Краснодаром» и сейчас. Оба матча – очень важные для нас. Понятно, что главный тренер не говорил игрокам тянуть время, тут сработало подсознание игроков. Ребята понимали, что счeт 2:2 вполне достойный, и действовали немного по-другому. Но не стоит забывать, что в добавленное время мы выходили один в один и атаковали. Надо понимать, что такие действия игроков – это часть игры. Вспомните как «Спартак» играл во втором тайме в Оренбурге. Тоже удерживали счет.

Евдокимов не просил команду вставать в защиту и удерживать счет. Видимо игроки думали, что еще чуть-чуть — и они смогут удержать счет. По картинке казалось, что футболисты «Оренбурга» симулируют и тянут время, но никакой симуляции не было. Все команды используют такие приемы. Матч просто получился зажигательным, поэтому все думают, что делали специально. Могу сказать, что игроки «Оренбурга» не валялись специально в конце матча со «Спартаком». В конце игры больно получать по ногам, не надо ко всему относиться предвзято.

Сейчас для нас каждая игра – маленький финал. Нам отступать некуда, поэтому будем биться в каждом матче. Футболисты играют с полной самоотдачей. В каждом матче прибавляем. Забили два мяча. Да не просто кому-то, а «Спартаку»! Я при счете 2:0 был уверен, что мы сможем отыграться. Мы ни в чем не уступали, но мастерство, наверно, повыше у спартаковцев. Зрителям нравятся такие валидольные игры», — сказал Столыпин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург
Комментарии (23)
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Freyd
1491292031
поменьше надо валятся на поле в концовке
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Obojaemiy
1491292605
Не понимает он.... а ты научи своих женщин не падать после простых игровых ситуаций и не валяться на поле по 5 минут как будто ногу оттяпали...тогда и не будут добавлять 6 минут. с учетом ваших задержек следовало добавить 8 минут.
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filosof sparty
1491293288
Ну надо же быть объективным в конце концов... Не симулировали!? Не тянули время!? Не валялись!??? Да ещё и не в чём не уступали!))))))
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Anton-champion
1491293843
Спартачи,не жалуйтесь на судейство!Вам подсуживали,подсуживают и ещё будут подсуживать.Почему Спартак забивает на 5 минуте,судья добавил 6, ещё 6 минута не началась он даёт свисток.При таком судействе,Спартак всё равно не станет чемпионом...
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alex1004
1491294066
В чем проблема с добавленным временем? Шесть замен = 3 минуты. Плюс три минуты за покорчиться от "боли". Все эти затяжки были уж очень явными. Количество добавленного времени было объявлено еще до окончания основного времени матча. Этим временем могла воспользоваться любая из команд. Понимаю если бы судья к шести ранее объявленным минутам добавлял еще и еще.
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ufos73
1491294141
Ну да не валялись. Момент когда Фернандо кого то легонько задел, и тот упал как будто ему яйца отрезали... а Когда все таки передвинули на пол метра за пределы поля сразу побежал, это "не симулировали" )))
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Д Альбертини
1491294969
"Сейчас для нас каждая игра – маленький финал. Нам отступать некуда, поэтому будем биться в каждом матче." посмотрим господин Столыпин, как ваши футболисты будут играть против других команд из верхней части турнирной таблицы. особенно против Зенита.
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piligrim1986
1491295100
настораживает, что оренбургу за победу пообещали 450 т.р. каждому
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Непутриот
1491295251
В Англии добавить 8-10 минут нормально и честно, а наши трусливые и ленивые судьи добавят 2-3 и норма! А 6 значит катастрофа??? Судья попался честный достаточно и не ленивый!
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vitaliy777
1491298162
Ещё говорят что гинер всех купил... после такого матча гинеру до свиней как до китая. Ещё бы блин 12 минут добавили пока свинья не забили, позорище!!!! 15 лет нихера нечего не могли сделать, тут скопили гешефт. В след туре Зеня порвёт свинобасов
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