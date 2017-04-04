Президент «Оренбурга»: «Настораживает, что в матче со «Спартаком» судья добавил 6 минут»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин выразил недопониманием тем, что судья матча 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:3) добавил шесть минут к основному времени встречи. Также Столыпин подчеркнул, что игроки оренбургской команды не затягивали специально время в концовке поединка.

«Когда услышал, что добавили шесть минут ко второму тайму, то мне сразу вспомнился хоккей с овертаймами до гола. Так и получилось, что «Спартак» забил и игра закончилась. Решение судьи обидно, но его нельзя оспаривать. Понимаю, если бы это было три или четыре, но шесть – сразу настораживает. После первого тайма ничего не добавили, а тут сразу шесть минут.

Смотрел пресс-конференцию Роберта Евдокимова после матча. К нашей команде были претензии после игры с «Краснодаром» и сейчас. Оба матча – очень важные для нас. Понятно, что главный тренер не говорил игрокам тянуть время, тут сработало подсознание игроков. Ребята понимали, что счeт 2:2 вполне достойный, и действовали немного по-другому. Но не стоит забывать, что в добавленное время мы выходили один в один и атаковали. Надо понимать, что такие действия игроков – это часть игры. Вспомните как «Спартак» играл во втором тайме в Оренбурге. Тоже удерживали счет.

Евдокимов не просил команду вставать в защиту и удерживать счет. Видимо игроки думали, что еще чуть-чуть — и они смогут удержать счет. По картинке казалось, что футболисты «Оренбурга» симулируют и тянут время, но никакой симуляции не было. Все команды используют такие приемы. Матч просто получился зажигательным, поэтому все думают, что делали специально. Могу сказать, что игроки «Оренбурга» не валялись специально в конце матча со «Спартаком». В конце игры больно получать по ногам, не надо ко всему относиться предвзято.

Сейчас для нас каждая игра – маленький финал. Нам отступать некуда, поэтому будем биться в каждом матче. Футболисты играют с полной самоотдачей. В каждом матче прибавляем. Забили два мяча. Да не просто кому-то, а «Спартаку»! Я при счете 2:0 был уверен, что мы сможем отыграться. Мы ни в чем не уступали, но мастерство, наверно, повыше у спартаковцев. Зрителям нравятся такие валидольные игры», — сказал Столыпин.