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    Президент «Оренбурга»: «Настораживает, что в матче со «Спартаком» судья добавил 6 минут»

    Президент «Оренбурга» Василий Столыпин выразил недопониманием тем, что судья матча 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:3) добавил шесть минут к основному времени встречи. Также Столыпин подчеркнул, что игроки оренбургской команды не затягивали специально время в концовке поединка.

    «Когда услышал, что добавили шесть минут ко второму тайму, то мне сразу вспомнился хоккей с овертаймами до гола. Так и получилось, что «Спартак» забил и игра закончилась. Решение судьи обидно, но его нельзя оспаривать. Понимаю, если бы это было три или четыре, но шесть – сразу настораживает. После первого тайма ничего не добавили, а тут сразу шесть минут.

    Смотрел пресс-конференцию Роберта Евдокимова после матча. К нашей команде были претензии после игры с «Краснодаром» и сейчас. Оба матча – очень важные для нас. Понятно, что главный тренер не говорил игрокам тянуть время, тут сработало подсознание игроков. Ребята понимали, что счeт 2:2 вполне достойный, и действовали немного по-другому. Но не стоит забывать, что в добавленное время мы выходили один в один и атаковали. Надо понимать, что такие действия игроков – это часть игры. Вспомните как «Спартак» играл во втором тайме в Оренбурге. Тоже удерживали счет.

    Евдокимов не просил команду вставать в защиту и удерживать счет. Видимо игроки думали, что еще чуть-чуть — и они смогут удержать счет. По картинке казалось, что футболисты «Оренбурга» симулируют и тянут время, но никакой симуляции не было. Все команды используют такие приемы. Матч просто получился зажигательным, поэтому все думают, что делали специально. Могу сказать, что игроки «Оренбурга» не валялись специально в конце матча со «Спартаком». В конце игры больно получать по ногам, не надо ко всему относиться предвзято.

    Сейчас для нас каждая игра – маленький финал. Нам отступать некуда, поэтому будем биться в каждом матче. Футболисты играют с полной самоотдачей. В каждом матче прибавляем. Забили два мяча. Да не просто кому-то, а «Спартаку»! Я при счете 2:0 был уверен, что мы сможем отыграться. Мы ни в чем не уступали, но мастерство, наверно, повыше у спартаковцев. Зрителям нравятся такие валидольные игры», — сказал Столыпин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2017 10:40
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +25

      AlexD69 4 апреля 2017, 17:32

      Мало еще добавил, надо было больше. У Евдокимова со времен Крыльев в ФНЛ "принцип загорания" в последние минут 30 игры присутствует (если в гостя ничья или впереди идут). Вчера в Москве прохладно было, поэтому "загорание" еще боком выйдет, заболеют "лежавшие".

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      Рейтинг: +5879

      Павелий 4 апреля 2017, 17:01

      30 секунд за каждый гол во втором тайме (с основное время), 30 секунд за 5 замен за это же время. Т.е. 4 минуты арбитр имел полное право назначить. Далее замена у Оренбурга в самом начале 91-й минуты, пауза после разбирательств незащитанного гола Бокетти, медицинская остановка на 64-й минуте, 3 медицинских остановки на 82-90-й минутах. Т.е. 5-ю минуту важно было добавить для целостности игры. А вот про 6-ю уже можно рассуждать. Но гол был забит на 95-й, так что тут дело в упорстве и фартуне. Итог: не всё можно купить за деньги, особенно за деньги Газпрома.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 апреля 2017, 13:57

      Оренбургу уже настораживаться не надо, уже проиграли... Но поросят вчера Вытянули..

      -2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > Боцман59rus 4 апреля 2017, 20:12

      вытягивают в том числе и так...

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      Рейтинг: +26

      pntrz 4 апреля 2017, 13:36

      минуту из-за бровки мяч выбрасывать? Делать одну замену на 2 минуты и через 3 минуты делать снова замену? Хоть самому не смешно?

      0
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 4 апреля 2017, 12:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ещё говорят что гинер всех купил... после такого матча гинеру до свиней как до китая. Ещё бы блин 12 минут добавили пока свинья не забили, позорище!!!! 15 лет нихера нечего не могли сделать, тут скопили гешефт. В след туре Зеня порвёт свинобасов

      -8
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      Рейтинг: +25

      AlexD69 > vitaliy777 4 апреля 2017, 17:38

      В следующем туре, твой "Зеня" с "Анжи" играет, за календарем следить внимательно надо, а не сплетни про "Народную Команду" собирать.

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 4 апреля 2017, 12:15

      "выразил недопониманием" - сильно сказано!

      1
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 4 апреля 2017, 11:42

      очень удивительно, что команда, которую спонсирует бюджет области, теоретически получила бы за один выигранный матч почти 10 млн.руб!а это наверно 2-3 качественных поляны для детского футбола!

      1
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      Рейтинг: +189

      Непутриот 4 апреля 2017, 11:40

      В Англии добавить 8-10 минут нормально и честно, а наши трусливые и ленивые судьи добавят 2-3 и норма! А 6 значит катастрофа??? Судья попался честный достаточно и не ленивый!

      4
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS > Непутриот 4 апреля 2017, 12:53

      Согласен с тобой, 6 минут нормально, не пенальти же он придумал в добавленнон время

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 апреля 2017, 11:38

      настораживает, что оренбургу за победу пообещали 450 т.р. каждому

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > piligrim1986 4 апреля 2017, 11:41

      надо было видеть лица футболистов оренбурга и тренерского штаба после финального свистка)))) обещанные гонорары за отнятие очков у Спартака ускользнули из под носа за пару минут))))

      4
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 4 апреля 2017, 11:36

      "Сейчас для нас каждая игра – маленький финал. Нам отступать некуда, поэтому будем биться в каждом матче." посмотрим господин Столыпин, как ваши футболисты будут играть против других команд из верхней части турнирной таблицы. особенно против Зенита.

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