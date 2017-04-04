Кафельников: «Тигиев выглядел гораздо предпочтительнее Комбарова»

Известный российский теннисист Евгений Кафельников выразил мнение, что защитник «Спартака» Георгий Тигиев в своем дебютном матче за красно-белых против «Оренбурга» (3:2) выглядел предпочтительнее Дмитрия Комбарова.

– Тигиев справа в обороне совсем не убедил?

– Нет. Не думаю, что его заменили, так как он не справлялся со своими функциями. Играл, старался. На мой взгляд, он выглядел гораздо предпочтительнее Комбарова.

– Почему?

– Комбаров как только получал мяч, вообще не креативил… Даже не знаю с чем это связано. Может быть, какое-то давление испытывает, может быть, не хватает технического арсенала. Все время старался сразу же избавиться от мяча. Вообще не обострял. Самое слабое место хозяев в этом матче.

Напомним, что Тигиев перешел в «Спартак» этой зимой на правах аренды из «Анжи». Московский клуб имеет право выкупа футболиста по окончании сезона.