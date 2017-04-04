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  • Кафельников: «Тигиев выглядел гораздо предпочтительнее Комбарова»

Кафельников: «Тигиев выглядел гораздо предпочтительнее Комбарова»

4 апреля 2017, 10:20
7

Известный российский теннисист Евгений Кафельников выразил мнение, что защитник «Спартака» Георгий Тигиев в своем дебютном матче за красно-белых против «Оренбурга» (3:2) выглядел предпочтительнее Дмитрия Комбарова.

– Тигиев справа в обороне совсем не убедил?

– Нет. Не думаю, что его заменили, так как он не справлялся со своими функциями. Играл, старался. На мой взгляд, он выглядел гораздо предпочтительнее Комбарова.

– Почему?

– Комбаров как только получал мяч, вообще не креативил… Даже не знаю с чем это связано. Может быть, какое-то давление испытывает, может быть, не хватает технического арсенала. Все время старался сразу же избавиться от мяча. Вообще не обострял. Самое слабое место хозяев в этом матче.

Напомним, что Тигиев перешел в «Спартак» этой зимой на правах аренды из «Анжи». Московский клуб имеет право выкупа футболиста по окончании сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Комбаров Дмитрий Тигиев Георгий
Комментарии (7)
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Д Альбертини
1491291311
в корне не согласен с оценкой игры Комбарова и Тигиева от Кафельникова.
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Диктор
1491293645
А то что все атаки шли по правому флангу? Полностью не согласен с оценкой Кафельникова.
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nik55
1491294110
смотрел 2 последние иры Спартака именно за Комбаровым косяков очень много
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ufos73
1491294578
Тигиев своими пасами пожарил, долго думает кому отдать, там все перекрыть успевают пока он думает. Хотя защищал лучше чем Ещекнко конечно...
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RedWhiteFans2
1491309517
Комбаров со своими неточными навесами уже задолбал. Защищается никак. А Тигиев ещё матча два должен поиграть чтобы разобраться в его способностях.
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roma33rus
1491320430
Пуйоль не плох)))
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