Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кафельников: «Тигиев выглядел гораздо предпочтительнее Комбарова»

    Известный российский теннисист Евгений Кафельников выразил мнение, что защитник «Спартака» Георгий Тигиев в своем дебютном матче за красно-белых против «Оренбурга» (3:2) выглядел предпочтительнее Дмитрия Комбарова.

    – Тигиев справа в обороне совсем не убедил?

    – Нет. Не думаю, что его заменили, так как он не справлялся со своими функциями. Играл, старался. На мой взгляд, он выглядел гораздо предпочтительнее Комбарова.

    – Почему?

    – Комбаров как только получал мяч, вообще не креативил… Даже не знаю с чем это связано. Может быть, какое-то давление испытывает, может быть, не хватает технического арсенала. Все время старался сразу же избавиться от мяча. Вообще не обострял. Самое слабое место хозяев в этом матче.

    Напомним, что Тигиев перешел в «Спартак» этой зимой на правах аренды из «Анжи». Московский клуб имеет право выкупа футболиста по окончании сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 10:20
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +156

      roma33rus 4 апреля 2017, 18:40

      Пуйоль не плох)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > roma33rus 4 апреля 2017, 20:20

      + Реально Русский Пуйоль! думаю со временем железный игрок сборной страны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 апреля 2017, 15:38

      Комбаров со своими неточными навесами уже задолбал. Защищается никак. А Тигиев ещё матча два должен поиграть чтобы разобраться в его способностях.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 апреля 2017, 11:29

      Тигиев своими пасами пожарил, долго думает кому отдать, там все перекрыть успевают пока он думает. Хотя защищал лучше чем Ещекнко конечно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 4 апреля 2017, 11:21

      смотрел 2 последние иры Спартака именно за Комбаровым косяков очень много

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 апреля 2017, 11:14

      А то что все атаки шли по правому флангу? Полностью не согласен с оценкой Кафельникова.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 4 апреля 2017, 10:35

      в корне не согласен с оценкой игры Комбарова и Тигиева от Кафельникова.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11