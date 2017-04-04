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Карпин: «Спартак» – чемпион? Нет»

4 апреля 2017, 09:08
16

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (3:2) в матче 21-го тура РФПЛ подчеркнул, что московской команде еще рано думать о чемпионстве. Специалист подчеркнул, что о титуле красно-белых в нынешнем сезоне можно будет рассуждать после игр с «Зенитом» и ЦСКА.

«Спартак» – чемпион? Нет. Любой болельщик «Спартака» скажет так же. Можно говорить о чем-то после матчей с «Зенитом» и ЦСКА», – заявил Карпин.

Напомним, что за девять туров до конца «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Карпин Валерий
Комментарии (16)
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PNZ1985
1491287035
Битва будет до последнего тура..
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Garrincha58
1491287466
только ЦСКА может догнать спартаковцев, а Зениту играть с Краснодаром и Локомотивом в конце чемпионата и вряд ли они наберут сто процентов очков
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Garrincha58
1491287521
так что Спартак чемпион? Широков сказал ДА!
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piligrim1986
1491287548
рано конечно
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turist82
1491288653
Почему отменили гол Бокетти? Я один не понял кажется...
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bset
1491290927
Все как обычно решится в самом конце. Каждый сезон в России интрига. Красота
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vovan55
1491294265
наконец то ты Валера стал здраво мыслить...какой чемпион "спартак"- ??????????????????
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alex1951
1491299849
Карпин верит в футбол,а многие другие - в силу бабла.... У каго больше ,тот и чемпион, а что тут не так?
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APchelov
1491307414
Насчёт чемпионства точно рановато. Вчерашние 2:0 многим тоже показались победой ) Но пришлось бадаться до свистка
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chempion_cska
1491323425
Карпин прав на все 100%, однако.
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