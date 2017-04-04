Карпин: «Спартак» – чемпион? Нет»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (3:2) в матче 21-го тура РФПЛ подчеркнул, что московской команде еще рано думать о чемпионстве. Специалист подчеркнул, что о титуле красно-белых в нынешнем сезоне можно будет рассуждать после игр с «Зенитом» и ЦСКА.

«Спартак» – чемпион? Нет. Любой болельщик «Спартака» скажет так же. Можно говорить о чем-то после матчей с «Зенитом» и ЦСКА», – заявил Карпин.

Напомним, что за девять туров до конца «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.