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    Карпин: «Спартак» – чемпион? Нет»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (3:2) в матче 21-го тура РФПЛ подчеркнул, что московской команде еще рано думать о чемпионстве. Специалист подчеркнул, что о титуле красно-белых в нынешнем сезоне можно будет рассуждать после игр с «Зенитом» и ЦСКА.

    «Спартак» – чемпион? Нет. Любой болельщик «Спартака» скажет так же. Можно говорить о чем-то после матчей с «Зенитом» и ЦСКА», – заявил Карпин.

    Напомним, что за девять туров до конца «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2017 09:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 4 апреля 2017, 19:30

      Карпин прав на все 100%, однако.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 апреля 2017, 15:03

      Насчёт чемпионства точно рановато. Вчерашние 2:0 многим тоже показались победой ) Но пришлось бадаться до свистка

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 4 апреля 2017, 12:57

      Карпин верит в футбол,а многие другие - в силу бабла....
      У каго больше ,тот и чемпион,
      а что тут не так?

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 4 апреля 2017, 11:24

      наконец то ты Валера стал здраво мыслить...какой чемпион "спартак"- ??????????????????

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 апреля 2017, 10:28

      Все как обычно решится в самом конце. Каждый сезон в России интрига. Красота

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 4 апреля 2017, 09:50

      Почему отменили гол Бокетти? Я один не понял кажется...

      1
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      ...
      Рейтинг: -45

      stream15 > klifS 4 апреля 2017, 10:25

      Вспомни матч Зенит-спартак.

      1
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > turist82 4 апреля 2017, 10:41

      Я тоже не понял почему отменил, нормальный гол был

      -1
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 > klifS 4 апреля 2017, 10:45

      Ну ну

      1
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      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > stream15 4 апреля 2017, 11:04

      Там просто вопиющее нарушение в том матче было...и то тренер не жаловался

      -1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Степашкин Вова 4 апреля 2017, 20:19

      ага с леганца дергали за майки ,) так что одного оренбуржца без нее оставили..

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 апреля 2017, 09:32

      рано конечно

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 апреля 2017, 09:32

      так что Спартак чемпион? Широков сказал ДА!

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 апреля 2017, 09:31

      только ЦСКА может догнать спартаковцев, а Зениту играть с Краснодаром и Локомотивом в конце чемпионата и вряд ли они наберут сто процентов очков

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 4 апреля 2017, 09:27

      там еще и Ростов будет, помимо Зенита и Цска. ну и с Уфой и Амкаром на выезде играть.

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